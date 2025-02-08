https://sarabic.ae/20250208/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-ضفاف-نهر-دنيبر-فيديو-1097584604.html
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية نجحت بالقضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T07:46+0000
2025-02-08T07:46+0000
2025-02-08T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087547_0:121:2219:1369_1920x0_80_0_0_3af51a1d0939746a8562b5de0f5d7a89.jpg
وقال مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مكونة من ثلاثة عسكريين أثناء محاولة إنزال على إحدى الجزر على ضفاف نهر دنيبر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250208/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1097577876.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية نجحت بالقضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون.
وقال مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مكونة من ثلاثة عسكريين أثناء محاولة إنزال على إحدى الجزر على ضفاف نهر دنيبر".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.