https://sarabic.ae/20250207/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجنود-الروس-على-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-1097573264.html
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، هنأ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T18:02+0000
2025-02-07T18:02+0000
2025-02-07T18:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد اللواء 132، ولواء الحرس الأول، على إكمال المهام القتالية وتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250207/وزارة-الدفاع-الروسية-توضح-مزايا-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097571085.html
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روسيا
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، هنأ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد اللواء 132، ولواء الحرس الأول، على إكمال المهام القتالية وتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.