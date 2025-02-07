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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250207/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجنود-الروس-على-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-1097573264.html
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، هنأ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T18:02+0000
2025-02-07T18:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد اللواء 132، ولواء الحرس الأول، على إكمال المهام القتالية وتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250207/وزارة-الدفاع-الروسية-توضح-مزايا-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097571085.html
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روسيا

بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك

18:02 GMT 07.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseوزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، هنأ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد اللواء 132، ولواء الحرس الأول، على إكمال المهام القتالية وتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية توضح مزايا تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
16:05 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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