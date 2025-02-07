https://sarabic.ae/20250207/وزارة-الدفاع-الروسية-توضح-مزايا-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097571085.html
وزارة الدفاع الروسية توضح مزايا تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
وزارة الدفاع الروسية توضح مزايا تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 26000 جندي في 5 أشهر من القتال في مدينة دزيرجينسك بجمهورية دونيتسك... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T16:05+0000
2025-02-07T16:05+0000
2025-02-07T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال الأشهر الخمسة من القتال في دزيرجينسك، ألحقت قواتنا خسائر كبيرة بالعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 في المئة من أفراد مجموعاتها هناك، أي أكثر من 26000 جندي".في الوقت نفسه، بلغ متوسط الخسائر اليومية للقوات المسلحة الأوكرانية، نحو 200 جندي بين قتيل وجريح، وتم تدمير أكثر من 240 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 340 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون، وفقا للدفاع الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097566637.html
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روسيا
وزارة الدفاع الروسية توضح مزايا تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 26000 جندي في 5 أشهر من القتال في مدينة دزيرجينسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال الأشهر الخمسة من القتال في دزيرجينسك، ألحقت قواتنا خسائر كبيرة بالعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 في المئة من أفراد مجموعاتها هناك، أي أكثر من 26000 جندي".
في الوقت نفسه، بلغ متوسط الخسائر اليومية للقوات المسلحة الأوكرانية، نحو 200 جندي بين قتيل وجريح، وتم تدمير أكثر من 240 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 340 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون، وفقا للدفاع الروسية.
وأكدت الدفاع الروسية أن "تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، يفتح الطريق لتحرير كونستانتينوفكا، والخروج إلى جناح تجمع كراماتورسك الأوكراني العسكري".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.