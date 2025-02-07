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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097566637.html
القوات الروسية تحرر مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:21+0000
2025-02-07T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية وحدات من لواءين ثقيلين، وسبعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، وطائرات حراسة، ومركبات جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250207/مجلة-عسكرية-أمريكية-المقاتلات-الموردة-إلى-أوكرانيا-أدنى-بكثير-من-نظيراتها-الروسية--1097565234.html
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القوات الروسية تحرر مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

13:21 GMT 07.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية
12:27 GMT
واستهدفت القوات الروسية وحدات من لواءين ثقيلين، وسبعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، وطائرات حراسة، ومركبات جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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