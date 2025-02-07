https://sarabic.ae/20250207/القوات-الأوكرانية-تخسر-11-دبابة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يوم-واحد-1097561621.html
القوات الأوكرانية تخسر 11 دبابة في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد
القوات الأوكرانية تخسر 11 دبابة في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة خسائر نظام كييف على محور كورسك، بلغت أكثر من 370 عسكريًا، وتدمير 11 دبابة، خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T09:46+0000
2025-02-07T09:46+0000
2025-02-07T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما ذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا، و11 دبابة وسبع مركبات مشاة قتالية، وثلاث ناقلات جند مدرعة، و38 مركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وثلاث قطع مدفعية، وثلاثة قواذف هاون، وراجمة صواريخ".في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 58230 عسكريًا و348 دبابة و251 مركبة قتال مشاة و197 ناقلة جند مدرعة و1797 مركبة قتالية مدرعة و1853 مركبة و412 قطعة مدفعية و46 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 HIMARS وستة MLRS مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 18 قاذفة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وثماني مركبات نقل وتحميل، و106 محطات حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، وخمسة رادارات للدفاع الجوي، و37 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 17 مركبة إزالة هندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز UR-77، بالإضافة إلى تسع مركبات مدرعة للإصلاح والاسترداد ومركبة مركز قيادة. وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.كما ذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات الروسية تصدت لهجومين مضادين، للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وأضاف البيان: "أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشمال، محاولة لشن هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك بمقاطعة كورسك، وتم صد جميع هجمات العدو".بالإضافة إلى ذلك، خلال العمليات الهجومية، تم دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا وليبيدفكا ومالايا لوكنيا وميرني ونيكولايفكا ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتم صد هجومين مضادين للعدو.كما أصابت الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش والمدفعية، أفراد ومعدات العدو، في مناطق فيكتوروفكا وغويفو وزاوليشينكا وقوزاق لوكنيا وبيرفي كنياجي، وكوسيتسا، وكوريلوفكا ولوكنيا ومارتينوفكا وماخنوفكا وميلوفوي ونوفايا سوروتشينا وسفيردليكوفو وسودجا وتشيركاسي كونوبيلكا، وتشيركاسي بوريشنوي، وكذلك باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاجي، وفيسيلوفكا، وميرلوجي، وزورافكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.خارجية بريدنيستروفيه تعلن بقاء قوات حفظ السلام الروسية حتى التوصل لتسوية مع مولدوفاالجيش الروسي يستهدف ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
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روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تخسر 11 دبابة في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد
09:46 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 07.02.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة خسائر نظام كييف على محور كورسك، بلغت أكثر من 370 عسكريًا، وتدمير 11 دبابة، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
كما ذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا، و11 دبابة وسبع مركبات مشاة قتالية، وثلاث ناقلات جند مدرعة، و38 مركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وثلاث قطع مدفعية، وثلاثة قواذف هاون، وراجمة صواريخ".
كما تم تدمير منظومة "تونغوسكا" الصاروخية المضادة للطائرات، وثلاث مركبات هندسية لإجلاء المركبات والأنقاض، فضلاً عن ثلاث نقاط تحكم بالطائرات دون طيار، ومستودع الذخيرة.
في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 58230 عسكريًا و348 دبابة و251 مركبة قتال مشاة و197 ناقلة جند مدرعة و1797 مركبة قتالية مدرعة و1853 مركبة و412 قطعة مدفعية و46 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 HIMARS وستة MLRS مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 18 قاذفة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وثماني مركبات نقل وتحميل، و106 محطات حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، وخمسة رادارات للدفاع الجوي، و37 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 17 مركبة إزالة هندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز UR-77، بالإضافة إلى تسع مركبات مدرعة للإصلاح والاسترداد ومركبة مركز قيادة. وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
كما ذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات الروسية تصدت لهجومين مضادين، للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وأضاف البيان: "أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشمال، محاولة لشن هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك بمقاطعة كورسك، وتم صد جميع هجمات العدو".
وأثناء صد الهجوم المضاد في اتجاه بلدتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك، فقد العدو أكثر من 200 عسكري، وتم تدمير ثماني دبابات وخمس مركبات مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، و30 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى ثلاث مركبات هندسية لإزالة العوائق، ومعدات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، خلال العمليات الهجومية، تم دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا وليبيدفكا ومالايا لوكنيا وميرني ونيكولايفكا ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتم صد هجومين مضادين للعدو.
كما أصابت الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش والمدفعية، أفراد ومعدات العدو، في مناطق فيكتوروفكا وغويفو وزاوليشينكا وقوزاق لوكنيا وبيرفي كنياجي، وكوسيتسا، وكوريلوفكا ولوكنيا ومارتينوفكا وماخنوفكا وميلوفوي ونوفايا سوروتشينا وسفيردليكوفو وسودجا وتشيركاسي كونوبيلكا، وتشيركاسي بوريشنوي، وكذلك باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاجي، وفيسيلوفكا، وميرلوجي، وزورافكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.