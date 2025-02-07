https://sarabic.ae/20250207/خارجية-بريدنيستروفيه-تعلن-بقاء-قوات-حفظ-السلام-الروسية-حتى-التوصل-لتسوية-مع-مولدوفا-1097552505.html
خارجية بريدنيستروفيه تعلن بقاء قوات حفظ السلام الروسية حتى التوصل لتسوية مع مولدوفا
خارجية بريدنيستروفيه تعلن بقاء قوات حفظ السلام الروسية حتى التوصل لتسوية مع مولدوفا
سبوتنيك عربي
صرح وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، فيتالي إغناتيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن إنهاء أو تغيير شكل مهمة حفظ السلام الروسية في بريدنيستروفيه... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T04:46+0000
2025-02-07T04:46+0000
2025-02-07T05:08+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال إغناتيف اليوم الجمعة: "إن وقف أو تغيير شكل مهمة حفظ السلام (الروسية) الحالية أمر غير واقعي، ومستحيل حتى يتم حل النزاع نهائيًا على أساس المعايير الديمقراطية، وهو ما يعني أيضًا مراعاة مصالح شعب بريدنيستروفيه".وأكد الوزير: "على العكس من ذلك، كما تعلمون، كانت بريدنيستروفيه مستعدًة على مدى سنوات عديدة، لمناقشة قضايا الساعة على طاولة المفاوضات، لكن الجانب المولدوفي هو الذي يتجنب التفاعل الناضج والمسؤول بأي وسيلة".وفي حين تلقت كيشينيوف موارد الطاقة من الدول الأوروبية، الأمر الذي يؤثر فقط على نمو التعريفات الجمركية للسكان، فإن تيراسبول تجد نفسها في حصار كامل للغاز، ففي بريدنيستروفيه، هناك نظام تقنين كهربائي؛ ولا توجد تدفئة أو ماء ساخن في المباني السكنية عند درجات حرارة تحت الصفر في الخارج.وصرح رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسين، لاحقًا أن "مولدوفاغاز"، هي الشركة الوحيدة المرخص لها بتوريد الغاز الطبيعي إلى بريدنيستروفيه.ودعا كراسنوسيلسكي بدوره رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى عدم التدخل في إمدادات الغاز من روسيا، ثم ذكر أن بريدنيستروفيه مستعدة لشراء الغاز من خلال شركة "مولدوفاغاز" المولدوفية، ومع ذلك، ذكرت ساندو أن كيشينيوف مستعدة لتقديم المساعدة المالية لبريدنيستروفيه فقط بعد انسحاب القوات الروسية من أراضي المنطقة.وتتمثل مهمة المجموعة الرئيسية، في حماية مستودعات الذخيرة في قرية كولباسنا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر المستودعات في أوروبا.ويتم دعم السلام في منطقة الصراع الترانسنيسترية من خلال قوة حفظ السلام المشتركة، التي تضم 402 من العسكريين الروس، و492 من البريدنيستروفيين، و355 من الأفراد العسكريين المولدوفيين، وتخدم قوات حفظ السلام في 15 موقعًا ثابتًا ونقطة تفتيش تقع في المناطق الرئيسية في المنطقة الأمنية.ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا
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https://sarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الدفاع-عن-مصالح-سكان-بريدنيستروفيه-أحد-أولوياتنا-1086490134.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
خارجية بريدنيستروفيه تعلن بقاء قوات حفظ السلام الروسية حتى التوصل لتسوية مع مولدوفا
04:46 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 05:08 GMT 07.02.2025)
صرح وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، فيتالي إغناتيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن إنهاء أو تغيير شكل مهمة حفظ السلام الروسية في بريدنيستروفيه أمر مستحيل، حتى يتم حل النزاع بين كيشينيوف وتيراسبول.
وقال إغناتيف اليوم الجمعة: "إن وقف أو تغيير شكل مهمة حفظ السلام (الروسية) الحالية أمر غير واقعي، ومستحيل حتى يتم حل النزاع نهائيًا على أساس المعايير الديمقراطية، وهو ما يعني أيضًا مراعاة مصالح شعب بريدنيستروفيه".
وأضاف أن الأولويات الإنسانية لا تظهر في المطالب السياسية في ظل أزمة إنسانية وأزمة طاقة.
وأكد الوزير: "على العكس من ذلك، كما تعلمون، كانت بريدنيستروفيه مستعدًة على مدى سنوات عديدة، لمناقشة قضايا الساعة على طاولة المفاوضات، لكن الجانب المولدوفي هو الذي يتجنب التفاعل الناضج والمسؤول بأي وسيلة".
وبعد أن أوقفت أوكرانيا عبور الغاز الروسي إلى أوروبا، فضلاً عن إحجام كيشينيوف (عاصمة مولودوفا) عن سداد ديونها لشركة "غازبروم"، تُركت مولدوفا وبريدنيستروفيه دون "الوقود الأزرق".
وفي حين تلقت كيشينيوف موارد الطاقة من الدول الأوروبية، الأمر الذي يؤثر فقط على نمو التعريفات الجمركية للسكان، فإن تيراسبول تجد نفسها في حصار كامل للغاز، ففي بريدنيستروفيه، هناك نظام تقنين كهربائي؛ ولا توجد تدفئة أو ماء ساخن في المباني السكنية عند درجات حرارة تحت الصفر في الخارج.
23 ديسمبر 2024, 06:58 GMT
وكان رئيس جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية المعلنة من طرف واحد، فاديم كراسنوسيلسكي، قال في 15 يناير/كانون الثاني بعد رحلة إلى موسكو، إن الغاز الروسي سيصل قريبا إلى المنطقة.
وصرح رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسين، لاحقًا أن "مولدوفاغاز"، هي الشركة الوحيدة المرخص لها بتوريد الغاز الطبيعي إلى بريدنيستروفيه.
ودعا كراسنوسيلسكي بدوره رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى عدم التدخل في إمدادات الغاز من روسيا، ثم ذكر أن بريدنيستروفيه مستعدة لشراء الغاز من خلال شركة "مولدوفاغاز" المولدوفية، ومع ذلك، ذكرت ساندو أن كيشينيوف مستعدة لتقديم المساعدة المالية لبريدنيستروفيه فقط بعد انسحاب القوات الروسية من أراضي المنطقة.
وتوجد في بريدنيستروفيه مجموعة عملياتية من القوات الروسية، خليفة جيش الأسلحة المشترك الرابع عشر، والذي تم نقله بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلى الولاية القضائية الروسية.
وتتمثل مهمة المجموعة الرئيسية، في حماية مستودعات الذخيرة في قرية كولباسنا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر المستودعات في أوروبا.
28 فبراير 2024, 14:52 GMT
يذكر أن مبادرة إزالة أو تصفية الذخيرة من المستودعات في بريدنيستروفيه خلال زيارة لمولدوفا في عام 2019 اتخذها وزير الدفاع الروسي آنذاك سيرغي شويغو، لكن الأطراف لم تبدأ أبدًا في تطوير الخطة المشتركة.
ويتم دعم السلام في منطقة الصراع الترانسنيسترية من خلال قوة حفظ السلام المشتركة، التي تضم 402 من العسكريين الروس، و492 من البريدنيستروفيين، و355 من الأفراد العسكريين المولدوفيين، وتخدم قوات حفظ السلام في 15 موقعًا ثابتًا ونقطة تفتيش تقع في المناطق الرئيسية في المنطقة الأمنية.