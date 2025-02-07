https://sarabic.ae/20250207/خارجية-بريدنيستروفيه-تعلن-بقاء-قوات-حفظ-السلام-الروسية-حتى-التوصل-لتسوية-مع-مولدوفا-1097552505.html

خارجية بريدنيستروفيه تعلن بقاء قوات حفظ السلام الروسية حتى التوصل لتسوية مع مولدوفا

خارجية بريدنيستروفيه تعلن بقاء قوات حفظ السلام الروسية حتى التوصل لتسوية مع مولدوفا

سبوتنيك عربي

صرح وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، فيتالي إغناتيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن إنهاء أو تغيير شكل مهمة حفظ السلام الروسية في بريدنيستروفيه... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T04:46+0000

2025-02-07T04:46+0000

2025-02-07T05:08+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال إغناتيف اليوم الجمعة: "إن وقف أو تغيير شكل مهمة حفظ السلام (الروسية) الحالية أمر غير واقعي، ومستحيل حتى يتم حل النزاع نهائيًا على أساس المعايير الديمقراطية، وهو ما يعني أيضًا مراعاة مصالح شعب بريدنيستروفيه".وأكد الوزير: "على العكس من ذلك، كما تعلمون، كانت بريدنيستروفيه مستعدًة على مدى سنوات عديدة، لمناقشة قضايا الساعة على طاولة المفاوضات، لكن الجانب المولدوفي هو الذي يتجنب التفاعل الناضج والمسؤول بأي وسيلة".وفي حين تلقت كيشينيوف موارد الطاقة من الدول الأوروبية، الأمر الذي يؤثر فقط على نمو التعريفات الجمركية للسكان، فإن تيراسبول تجد نفسها في حصار كامل للغاز، ففي بريدنيستروفيه، هناك نظام تقنين كهربائي؛ ولا توجد تدفئة أو ماء ساخن في المباني السكنية عند درجات حرارة تحت الصفر في الخارج.وصرح رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسين، لاحقًا أن "مولدوفاغاز"، هي الشركة الوحيدة المرخص لها بتوريد الغاز الطبيعي إلى بريدنيستروفيه.ودعا كراسنوسيلسكي بدوره رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى عدم التدخل في إمدادات الغاز من روسيا، ثم ذكر أن بريدنيستروفيه مستعدة لشراء الغاز من خلال شركة "مولدوفاغاز" المولدوفية، ومع ذلك، ذكرت ساندو أن كيشينيوف مستعدة لتقديم المساعدة المالية لبريدنيستروفيه فقط بعد انسحاب القوات الروسية من أراضي المنطقة.وتتمثل مهمة المجموعة الرئيسية، في حماية مستودعات الذخيرة في قرية كولباسنا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر المستودعات في أوروبا.ويتم دعم السلام في منطقة الصراع الترانسنيسترية من خلال قوة حفظ السلام المشتركة، التي تضم 402 من العسكريين الروس، و492 من البريدنيستروفيين، و355 من الأفراد العسكريين المولدوفيين، وتخدم قوات حفظ السلام في 15 موقعًا ثابتًا ونقطة تفتيش تقع في المناطق الرئيسية في المنطقة الأمنية.ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا

https://sarabic.ae/20250113/جمهورية-بريدنيستروفيه-المولدوفية-تعلن-عن-وضع-حرج-في-المنطقة-بعد-توقف-إمدادات-الغاز-1096756908.html

https://sarabic.ae/20241223/الاستخبارات-الروسية-كيشيناو-تأمر-بفتح-قضايا-جنائية-ضد-قيادة-ترانسنيستريا-بحجة-الانفصال-1096068457.html

https://sarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الدفاع-عن-مصالح-سكان-بريدنيستروفيه-أحد-أولوياتنا-1086490134.html

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