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جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز
جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس حكومة جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، ألكسندر روزنبرغ، بأن الوضع حرج في الجمهورية بعد توقف إمدادات الغاز. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال خلال اجتماع للمقر العملياتي: "الجمهورية تعيش ظروفاً صعبة للغاية، بل وحرجة تقريباً".وقال: "توفير الخدمات للسكان ونظام الرعاية الصحية ونظام الضمان الاجتماعي يتم في المقام الأول وقبل كل شيء".ومنذ الثالث من يناير/كانون الثاني، بدأت عمليات انقطاع الكهرباء في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، فلا توجد تدفئة أو ماء ساخن في المباني السكنية، بينما تصل درجة الحرارة الخارجية إلى ما دون الصفر.الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
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روسيا, أخبار أوكرانيا, ترانسنيستريا
روسيا, أخبار أوكرانيا, ترانسنيستريا

جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز

16:11 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Artem Kulekinمبنى حكومة جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية
مبنى حكومة جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Artem Kulekin
تابعنا عبر
أفاد رئيس حكومة جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، ألكسندر روزنبرغ، بأن الوضع حرج في الجمهورية بعد توقف إمدادات الغاز.
وقال خلال اجتماع للمقر العملياتي: "الجمهورية تعيش ظروفاً صعبة للغاية، بل وحرجة تقريباً".

وأشار روزنبرغ إلى أن توقف إمدادات الغاز أدى إلى إغلاق معظم الشركات، باستثناء تلك التي تنتج المنتجات الغذائية، وفي ظل الظروف الراهنة، تم تحديد الأولويات في توزيع موارد الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحيوية للمواطنين والدولة.

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وقال: "توفير الخدمات للسكان ونظام الرعاية الصحية ونظام الضمان الاجتماعي يتم في المقام الأول وقبل كل شيء".

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، ظلت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية ومولدوفا من دون غاز بسبب توقف أوكرانيا عن نقل الغاز وعدم رغبة كيشينوف في سداد ديونها لشركة "غازبروم"، وتحولت محطة توليد الكهرباء الحكومية في منطقة مولدوفا، الواقعة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، من توليد الطاقة بالغاز إلى توليد الطاقة بالفحم.

ومنذ الثالث من يناير/كانون الثاني، بدأت عمليات انقطاع الكهرباء في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، فلا توجد تدفئة أو ماء ساخن في المباني السكنية، بينما تصل درجة الحرارة الخارجية إلى ما دون الصفر.
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