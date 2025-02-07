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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تدمر-3-دبابات-أوكرانية-حاولت-التقدم-في-مقاطعة-زابوروجيه-1097556685.html
القوات الروسية تدمر 3 دبابات أوكرانية حاولت التقدم في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تدمر 3 دبابات أوكرانية حاولت التقدم في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير ثلاث دبابات للقوات المسلحة الأوكرانية، أثناء... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T08:47+0000
2025-02-07T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال روغوف: "حاول العدو شن هجوم مضاد على كامينسكويه، على محور ستيبنوغورسك على خط المواجهة في زابوروجيه، لكنه هزم على يد قواتنا وخسر ثلاث دبابات، بالإضافة إلى حوالي عشرة مسلحين".وتقع كل من كامينسكويه وستيبنوغورسك، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، على الضفة اليسرى لحوض كاخوفكا، على طول الطريق السريع بين موسكو وسيمفيروبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20250205/صاروخ-إسكندر-يدمر-مستودع-ذخيرة-وآليات-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1097498880.html
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر 3 دبابات أوكرانية حاولت التقدم في مقاطعة زابوروجيه

08:47 GMT 07.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير ثلاث دبابات للقوات المسلحة الأوكرانية، أثناء محاولة الهجوم المضاد في كامينسكويه على اتجاه ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف: "حاول العدو شن هجوم مضاد على كامينسكويه، على محور ستيبنوغورسك على خط المواجهة في زابوروجيه، لكنه هزم على يد قواتنا وخسر ثلاث دبابات، بالإضافة إلى حوالي عشرة مسلحين".

وذكر روغوف أن الهجوم على المجموعة المعادية تم باستخدام طائرات دون طيار.

وتقع كل من كامينسكويه وستيبنوغورسك، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، على الضفة اليسرى لحوض كاخوفكا، على طول الطريق السريع بين موسكو وسيمفيروبول.
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وترزح ستيبنوغورسك تحت احتلال القوات الأوكرانية بالكامل، ويدور القتال في كامينسكويه، والطريق عبر كلتا البلدتين، يفتح الطريق إلى مدينة زابوروجيه.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
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القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
5 فبراير, 08:27 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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