https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تدمر-3-دبابات-أوكرانية-حاولت-التقدم-في-مقاطعة-زابوروجيه-1097556685.html
القوات الروسية تدمر 3 دبابات أوكرانية حاولت التقدم في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تدمر 3 دبابات أوكرانية حاولت التقدم في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير ثلاث دبابات للقوات المسلحة الأوكرانية، أثناء... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T08:47+0000
2025-02-07T08:47+0000
2025-02-07T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال روغوف: "حاول العدو شن هجوم مضاد على كامينسكويه، على محور ستيبنوغورسك على خط المواجهة في زابوروجيه، لكنه هزم على يد قواتنا وخسر ثلاث دبابات، بالإضافة إلى حوالي عشرة مسلحين".وتقع كل من كامينسكويه وستيبنوغورسك، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، على الضفة اليسرى لحوض كاخوفكا، على طول الطريق السريع بين موسكو وسيمفيروبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 3 دبابات أوكرانية حاولت التقدم في مقاطعة زابوروجيه
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير ثلاث دبابات للقوات المسلحة الأوكرانية، أثناء محاولة الهجوم المضاد في كامينسكويه على اتجاه ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف: "حاول العدو شن هجوم مضاد على كامينسكويه، على محور ستيبنوغورسك على خط المواجهة في زابوروجيه، لكنه هزم على يد قواتنا وخسر ثلاث دبابات، بالإضافة إلى حوالي عشرة مسلحين".
وذكر روغوف أن الهجوم على المجموعة المعادية تم باستخدام طائرات دون طيار.
وتقع كل من كامينسكويه وستيبنوغورسك، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، على الضفة اليسرى لحوض كاخوفكا، على طول الطريق السريع بين موسكو وسيمفيروبول.
وترزح ستيبنوغورسك تحت احتلال القوات الأوكرانية بالكامل، ويدور القتال في كامينسكويه، والطريق عبر كلتا البلدتين، يفتح الطريق إلى مدينة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.