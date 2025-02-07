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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن أربع عميلات من الاستخبارات الأوكرانية، كن في خضم الإعداد لهجمات إرهابية، ضد ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية،... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T05:12+0000
2025-02-07T05:24+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال الجهاز في بيان، اليوم الجمعة: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدن سيفاستوبول، وفورونيج، وروستوف على الدون، بقمع أنشطة أربع عميلات جندتهن الاستخبارات الأوكرانية لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، ضد ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، و(ضد) منشآت مجمع الوقود والطاقة".وتشير المخابرات الروسية إلى أنه "خلال فترة التعاون، تم تدريب المحتجزين على أراضي أوكرانيا، على استخدام الأسلحة الخفيفة، والمتفجرات والألغام والتحكم بالطائرات دون طيار، فضلا عن أساليب الكشف عن المراقبة الخارجية".وأشار البيان إلى أنه "بناءً على المواد المقدمة لأنشطة البحث العملياتي ضد المتهمين، بدأت وحدات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بفتح قضايا جنائية تحت بند الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية".وجاء في البيان: "يتم اتخاذ الإجراءات لتحديد هوية المسهلين للمعتقلات للقيام بأنشطة غير قانونية وتقديمهم للعدالة".الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لهجوم إرهابي بمدينة يكاترينبورغ الروسيةبوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع

05:12 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 05:24 GMT 07.02.2025)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن أربع عميلات من الاستخبارات الأوكرانية، كن في خضم الإعداد لهجمات إرهابية، ضد ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، ومنشآت مجمع الوقود والطاقة، حيث اعتُقلن في روسيا واعترفن بذنبهن، ويواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وقال الجهاز في بيان، اليوم الجمعة: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدن سيفاستوبول، وفورونيج، وروستوف على الدون، بقمع أنشطة أربع عميلات جندتهن الاستخبارات الأوكرانية لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، ضد ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، و(ضد) منشآت مجمع الوقود والطاقة".
وتشير المخابرات الروسية إلى أنه "خلال فترة التعاون، تم تدريب المحتجزين على أراضي أوكرانيا، على استخدام الأسلحة الخفيفة، والمتفجرات والألغام والتحكم بالطائرات دون طيار، فضلا عن أساليب الكشف عن المراقبة الخارجية".

"خلال عمليات تفتيش أماكن إقامتهن، تم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات والمواد الكيميائية، لتصنيع المتفجرات والصواعق الكهربائية، وتعليمات صنع العبوات الناسفة، فضلاً عن وسائل الاتصال مع الأوصياء الأوكرانيين".

وأشار البيان إلى أنه "بناءً على المواد المقدمة لأنشطة البحث العملياتي ضد المتهمين، بدأت وحدات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بفتح قضايا جنائية تحت بند الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية".
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"تم تلقي اعترافات من المعتقلات وهن يواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثين عامًا".

وجاء في البيان: "يتم اتخاذ الإجراءات لتحديد هوية المسهلين للمعتقلات للقيام بأنشطة غير قانونية وتقديمهم للعدالة".
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