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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250208/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ليلاً-36-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-أربع-مقاطعات-1097577970.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أربع مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يعترض ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أربع مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، دمرت واعترضت ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات روستوف وفولغوغراد، وبيلغورود، وفوق إقليم... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T04:23+0000
2025-02-08T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت 36 طائرة دون طيار أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الأوكرانية-تخسر-11-دبابة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يوم-واحد-1097561621.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يعترض ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أربع مقاطعات

04:23 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم2" في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، دمرت واعترضت ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات روستوف وفولغوغراد، وبيلغورود، وفوق إقليم كراسنودار.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت 36 طائرة دون طيار أوكرانية".
تم إسقاط 18 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف؛ وتم اعتراض 11 أخرى فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد؛ كما تم تدمير خمس فوق أراضي مقلطعة بيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة كراسنودار".
تدمير دبابة ليوبارد على حدود مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تخسر 11 دبابة في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد
أمس, 09:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
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