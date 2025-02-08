https://sarabic.ae/20250208/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ليلاً-36-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-أربع-مقاطعات-1097577970.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أربع مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يعترض ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أربع مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، دمرت واعترضت ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات روستوف وفولغوغراد، وبيلغورود، وفوق إقليم... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T04:23+0000
2025-02-08T04:23+0000
2025-02-08T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت 36 طائرة دون طيار أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الأوكرانية-تخسر-11-دبابة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يوم-واحد-1097561621.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يعترض ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أربع مقاطعات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، دمرت واعترضت ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات روستوف وفولغوغراد، وبيلغورود، وفوق إقليم كراسنودار.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت 36 طائرة دون طيار أوكرانية".
تم إسقاط 18 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف؛ وتم اعتراض 11 أخرى فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد؛ كما تم تدمير خمس فوق أراضي مقلطعة بيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة كراسنودار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.