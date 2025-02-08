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"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا نحو 14 ألف مدفع تضم أنواعا مختلفة من أنظمة المدفعية سواء كانت تقليدية أو موجهة، وهو ما يجعلها أضخم قوة مدفعية في العالم. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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ويعد نظام "كيه إم - 3" من بين أنظمة المدفعية الروسية الموجهة ذات الأهمية الكبيرة في ميادين القتال لأنه يوجد منها طرازات مقطورة وأخرى ذاتية الحركة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةوصممت روسيا هذا النظام المدفعي للاشتباك مع مجموعة متنوعة من الأهداف تشمل:
https://sarabic.ae/20240827/3-رادارات-روسية-تكشف-مواقع-إطلاق-قذائف-المدفعية-والهاون-1092132628.html
https://sarabic.ae/20241229/مدفعية-روسية-جديدة-تظهر-قدرات-ميدانية-هائلة-بمدى-طويل-فيديو-1096307495.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم

17:54 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Mikhail Metzelمدفع روسي ذاتي الحركة
مدفع روسي ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Mikhail Metzel
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تمتلك روسيا نحو 14 ألف مدفع تضم أنواعا مختلفة من أنظمة المدفعية سواء كانت تقليدية أو موجهة، وهو ما يجعلها أضخم قوة مدفعية في العالم.
ويعد نظام "كيه إم - 3" من بين أنظمة المدفعية الروسية الموجهة ذات الأهمية الكبيرة في ميادين القتال لأنه يوجد منها طرازات مقطورة وأخرى ذاتية الحركة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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27 أغسطس 2024, 11:56 GMT

المواصفات الفنية

أقل مدى قصف: 2 كلم.
أقصى مدى: 13,5 كلم
طول القذيفة: 119 سم.
وزن القذيفة: 28.3 كغ.
نوع الرأس الحربي: متشظي شديد الانفجار.
عيار القذيفة: 122 ملم.
وزن الشحنة التفجيرية: 12.2 كغ.
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وصممت روسيا هذا النظام المدفعي للاشتباك مع مجموعة متنوعة من الأهداف تشمل:

الأهداف الثابتة والمتحركة.
الأفراد والمجموعات.
المركبات العادية والمدرعة.
ويتميز نظام المدفعية الروسية بصفات أخرى أبرزها:
إطلاق القذيفة الأولى في الوقت المناسب لطبيعة التهديد.
قدرة على تحديد نسب الخطأ في مسار القذيفة عند إطلاق النار أثناء الرياح الشديدة.
القدرة على إصابة الهدف من أعلى في أضعف نقطة من جهة السطح.
© Sputnikمدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
مدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
مدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
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