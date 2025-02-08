"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
© AP Photo / Mikhail Metzelمدفع روسي ذاتي الحركة
© AP Photo / Mikhail Metzel
تابعنا عبر
تمتلك روسيا نحو 14 ألف مدفع تضم أنواعا مختلفة من أنظمة المدفعية سواء كانت تقليدية أو موجهة، وهو ما يجعلها أضخم قوة مدفعية في العالم.
ويعد نظام "كيه إم - 3" من بين أنظمة المدفعية الروسية الموجهة ذات الأهمية الكبيرة في ميادين القتال لأنه يوجد منها طرازات مقطورة وأخرى ذاتية الحركة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
27 أغسطس 2024, 11:56 GMT
المواصفات الفنية
أقل مدى قصف: 2 كلم.
أقصى مدى: 13,5 كلم
طول القذيفة: 119 سم.
وزن القذيفة: 28.3 كغ.
نوع الرأس الحربي: متشظي شديد الانفجار.
عيار القذيفة: 122 ملم.
وزن الشحنة التفجيرية: 12.2 كغ.
29 ديسمبر 2024, 13:23 GMT
وصممت روسيا هذا النظام المدفعي للاشتباك مع مجموعة متنوعة من الأهداف تشمل:
الأهداف الثابتة والمتحركة.
الأفراد والمجموعات.
المركبات العادية والمدرعة.
ويتميز نظام المدفعية الروسية بصفات أخرى أبرزها:
إطلاق القذيفة الأولى في الوقت المناسب لطبيعة التهديد.
قدرة على تحديد نسب الخطأ في مسار القذيفة عند إطلاق النار أثناء الرياح الشديدة.
القدرة على إصابة الهدف من أعلى في أضعف نقطة من جهة السطح.
© Sputnikمدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
مدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
© Sputnik