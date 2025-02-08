لقطات لطائرات روسية مسيرة "تفترس" عناصر وآليات كييف خلال تحرير دزيرجينسك... فيديو
13:28 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 13:39 GMT 08.02.2025)
© Photo / Министерство обороны Российской Федерацииمسيرة روسية تنقض على جنود نظام كييف
© Photo / Министерство обороны Российской Федерации
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، بأن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، الدور الكبير والمفصلي، الذي أدته الطائرات المسيرة، التي كبدت قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وحسب الدفاع الروسية، لقي أكثر من 26000 جندي أوكراني حتفهم، في 5 أشهر من القتال في مدينة دزيرجينسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرات دون طيار روسية باستهداف مواقع تابعة للقوات الأوكرانية خلال تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. pic.twitter.com/MK7iV9wEbo— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 8, 2025
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال الأشهر الخمسة من القتال في دزيرجينسك، ألحقت قواتنا خسائر كبيرة بالعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 في المئة من أفراد مجموعاتها هناك، أي أكثر من 26000 جندي".
في الوقت نفسه، بلغ متوسط الخسائر اليومية للقوات المسلحة الأوكرانية، نحو 200 جندي بين قتيل وجريح، وتم تدمير أكثر من 240 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 340 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون، وفقا للدفاع الروسية.