https://sarabic.ae/20250217/برلماني-ألماني-ترامب-سيعيد-أوروبا-إلى-وضعها-الطبيعي-وسيراعي-مصالح-روسيا-1097846853.html
برلماني ألماني: ترامب سيعيد أوروبا إلى "وضعها الطبيعي" وسيراعي مصالح روسيا
برلماني ألماني: ترامب سيعيد أوروبا إلى "وضعها الطبيعي" وسيراعي مصالح روسيا
سبوتنيك عربي
أكد كاي غوتشالك، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سيسهم في إعادة أوروبا إلى وضعها الطبيعي وسيراعي... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T04:54+0000
2025-02-17T04:54+0000
2025-02-17T05:00+0000
البرلمان الألماني
روسيا
ترامب
أخبار أوكرانيا
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وقال غوتشالك في تصريح لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد مع دونالد ترامب. يجب أن نعود إلى الوضع الطبيعي، ونتحدث بصراحة، ونعترف بمصالح روسيا في أوروبا"، وذلك في معرض حديثه عن مستقبل الأمن الأوروبي.كما أشار غوتشالك إلى الحاجة إلى "ناتو أوروبي" كدرع دفاعي، مؤكدًا أن ألمانيا "لا تريد امتلاك أسلحة نووية".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، يواصل حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الدعوة إلى وقف إمدادات الأسلحة لكييف والسعي إلى حل دبلوماسي للصراع، بينما يتهمه خصومه بعلاقات وثيقة مع موسكو. في السياق ذاته، أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أحد أبرز أعضاء إدارة ترامب، دعمه للحزب الألماني، معتبرًا أنه "الحزب الوحيد القادر على إنقاذ مستقبل ألمانيا وأوروبا".ويستعد الألمانيون للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة يوم 23 فبراير/ شباط الجاري. ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد "آي إن إس أي"، بلغ دعم حزب "البديل لأجل ألمانيا" 22%، قبل 3 أسابيع من الانتخابات، ما قلّص الفارق بينه وبين التحالف المسيحي الديمقراطي والاجتماعي إلى 7 نقاط مئوية.
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البرلمان الألماني, روسيا, ترامب, أخبار أوكرانيا
البرلمان الألماني, روسيا, ترامب, أخبار أوكرانيا
برلماني ألماني: ترامب سيعيد أوروبا إلى "وضعها الطبيعي" وسيراعي مصالح روسيا
04:54 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 05:00 GMT 17.02.2025)
أكد كاي غوتشالك، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سيسهم في إعادة أوروبا إلى وضعها الطبيعي وسيراعي المصالح الروسية في المنطقة"، بحسب قوله.
وقال غوتشالك في تصريح لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد مع دونالد ترامب. يجب أن نعود إلى الوضع الطبيعي، ونتحدث بصراحة، ونعترف بمصالح روسيا في أوروبا"، وذلك في معرض حديثه عن مستقبل الأمن الأوروبي.
وشدد النائب الألماني على "ضرورة العودة إلى الواقعية"، منتقدًا موقف الديمقراطيين الأمريكيين، الذين وصفهم بـ"غير الواقعيين". وأضاف أن ترامب، "سيوقف الحروب بدلاً من إشعالها".
كما أشار غوتشالك إلى الحاجة إلى "ناتو أوروبي" كدرع دفاعي، مؤكدًا أن ألمانيا "لا تريد امتلاك أسلحة نووية".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، يواصل حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الدعوة إلى وقف إمدادات الأسلحة لكييف والسعي إلى حل دبلوماسي للصراع، بينما يتهمه خصومه بعلاقات وثيقة مع موسكو. في السياق ذاته، أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أحد أبرز أعضاء إدارة ترامب، دعمه للحزب الألماني، معتبرًا أنه "الحزب الوحيد القادر على إنقاذ مستقبل ألمانيا وأوروبا".
ويستعد الألمانيون للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة يوم 23 فبراير/ شباط الجاري. ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد "آي إن إس أي"، بلغ دعم حزب "البديل لأجل ألمانيا" 22%، قبل 3 أسابيع من الانتخابات، ما قلّص الفارق بينه وبين التحالف المسيحي الديمقراطي والاجتماعي إلى 7 نقاط مئوية.