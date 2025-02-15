https://sarabic.ae/20250215/القوات-الروسية-تحرر-بيريزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097801209.html

القوات الروسية تحرر بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T10:04+0000

2025-02-15T10:04+0000

2025-02-15T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية بيريزوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أن القوات الروسية دحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا وأوداشنوي وزفيريفو وكوتلينو ونوفواندريفكا وناديجدينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات عسكرية أوكرانية في منطقتي فولشانسك وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان: "كما قامت وحدات مجموعة "الغرب"، بتعزيز مواقعها، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زيليوني غاي، ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وشاندريغولوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب"، خطوطاً ومواقع مهمة، مستهدفةً الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراماتورسك وكونستانتينوفكا وكاترينوفكا وكليبان بيك وإيفانوبولي وبليشيفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كونستانتينوبول، وكومار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيرنوفاتو وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.كما استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سادوفو وبوناتوفكا وفيليتينسكوي في مقاطعة خيرسون، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا، وتسع مركبات، ومحطة حرب إلكترونية. واختتم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين موجهتين من طراز هامر، فرنسيتي الصنع، وثلاثة صواريخ هيمارس، بالإضافة إلى 130 طائرة مسيرة".القوات الروسية تحرر بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبيةسلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحقق نجاحات تكتيكية في تشاسوف يار

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روسيا, رصد عسكري