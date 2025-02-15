القوات الروسية تحرر بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:04 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 10:50 GMT 15.02.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية بيريزوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت أن القوات الروسية دحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا وأوداشنوي وزفيريفو وكوتلينو ونوفواندريفكا وناديجدينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 490 جنديًا ومركبة قتالية مدرعة وخمس مركبات وست قطع مدفعية ميدانية.
وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات عسكرية أوكرانية في منطقتي فولشانسك وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 50 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان: "كما قامت وحدات مجموعة "الغرب"، بتعزيز مواقعها، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زيليوني غاي، ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وشاندريغولوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113"، أمريكيتا الصنع، وخمس سيارات، وخمس مدافع ميدانية، ثلاث منها من صنع دول الناتو، كما تم تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة.
كما سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب"، خطوطاً ومواقع مهمة، مستهدفةً الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراماتورسك وكونستانتينوفكا وكاترينوفكا وكليبان بيك وإيفانوبولي وبليشيفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 205 عسكريين وخمس مركبات قتالية مدرعة وسيارتين وأربع مدافع ميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.
وأردف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كونستانتينوبول، وكومار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيرنوفاتو وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 150 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، وأربعة مدافع ميدانية، منها اثنتان غربيتا الصنع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية.
كما استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سادوفو وبوناتوفكا وفيليتينسكوي في مقاطعة خيرسون، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا، وتسع مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.
ودك الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية في أوكرانيا، ومستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية ومواقع التحضير لإطلاق الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للعدو في 143 منطقة.
واختتم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين موجهتين من طراز هامر، فرنسيتي الصنع، وثلاثة صواريخ هيمارس، بالإضافة إلى 130 طائرة مسيرة".