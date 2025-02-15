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مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:28 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
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تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250215/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-40--طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-أراضي-4-مقاطعات-خلال-الليل-1097793018.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 40 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي 4 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 40 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي 4 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 40 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، توزعت على 4 مقاطعات. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T04:33+0000
2025-02-15T04:33+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان لها، إن "17 طائرة أوكرانية مسيرة تم تدميرها خلال الليل، فوق مقاطعة فولغوغراد، و12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وتسع أخريات فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق مقاطعة ساراتوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر معدات عسكرية تابعة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية ... فيديوالقوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20250214/مشاهد-لقيام-راجمة-الصواريخ-غراد-باستهدف-تجمعات-لقوات-كييف-على-محور-كورسك-فيديو--1097790866.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 40 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي 4 مقاطعات خلال الليل

04:33 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية " شيلكا
منظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 40 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، توزعت على 4 مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "17 طائرة أوكرانية مسيرة تم تدميرها خلال الليل، فوق مقاطعة فولغوغراد، و12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وتسع أخريات فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق مقاطعة ساراتوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لقيام راجمة الصواريخ "غراد" باستهدف تجمعات لقوات كييف على محور كورسك... فيديو
أمس, 20:47 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر معدات عسكرية تابعة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية ... فيديو
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
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