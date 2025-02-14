https://sarabic.ae/20250214/مشاهد-لمسيرة-روسية-وهي-تدمر-معدات-عسكرية-تابعة-لقوات-كييف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--فيديو--1097789014.html
مشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر معدات عسكرية تابعة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية ... فيديو
مشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر معدات عسكرية تابعة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طاقم طائرة دون طيار مزودة بالواقع الافتراضي "FPV" وبنظام إسقاط الذخيرة، تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير شاحنات بيك... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T18:53+0000
2025-02-14T18:53+0000
2025-02-14T18:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية بالتوغل داخل مواقع تواجد قوات كييف، بتدمير شاحنات بيك آب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زيلينوي بولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وحررت بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت تجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 1325 عسكريًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و17 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمس مدفعيات غربية الصنع كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250214/الصين-ترحب-بجميع-الجهود-الرامية-إلى-حل-أزمة-أوكرانيا-1097786539.html
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روسيا
مشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر معدات عسكرية تابعة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طاقم طائرة دون طيار مزودة بالواقع الافتراضي "FPV" وبنظام إسقاط الذخيرة، تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير شاحنات بيك آب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية بالتوغل داخل مواقع تواجد قوات كييف، بتدمير شاحنات بيك آب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زيلينوي بولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وحررت بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما دحرت تجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 1325 عسكريًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و17 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمس مدفعيات غربية الصنع كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.