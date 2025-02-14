https://sarabic.ae/20250214/الصين-ترحب-بجميع-الجهود-الرامية-إلى-حل-أزمة-أوكرانيا-1097786539.html
الصين ترحب بجميع الجهود الرامية إلى حل أزمة أوكرانيا
الصين ترحب بجميع الجهود الرامية إلى حل أزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين ترحب بكل الجهود المؤدية إلى حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توصل الولايات المتحدة إلى تفاهم مع روسيا في الأيام... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T16:20+0000
2025-02-14T16:20+0000
2025-02-14T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نهاية أي صراع هي طاولة المفاوضات، والتاريخ سيكون عادلاً في نهاية المطاف".وأضاف وانغ يي: "إن هذه الحرب تدور على أرض أوروبية، ويجب على أوروبا أن تلعب دوراً هاماً في هذه العملية (محادثات السلام) للعمل معاً لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة".وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
https://sarabic.ae/20250214/نائب-الرئيس-الأمريكي-روسيا-والصين-لا-تشكلان-تهديدا-رئيسيا-لأوروبا-فالخطر-موجود-داخل-المنطقة-1097778329.html
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روسيا, العالم
الصين ترحب بجميع الجهود الرامية إلى حل أزمة أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين ترحب بكل الجهود المؤدية إلى حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توصل الولايات المتحدة إلى تفاهم مع روسيا في الأيام الأخيرة.
وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نهاية أي صراع هي طاولة المفاوضات، والتاريخ سيكون عادلاً في نهاية المطاف".
وأشار الوزير إلى أن "الصين ترحب بكل الجهود التي تعزز السلام، بما في ذلك حقيقة أن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع روسيا في اليومين الماضيين".
وأضاف وانغ يي: "إن هذه الحرب تدور على أرض أوروبية، ويجب على أوروبا أن تلعب دوراً هاماً في هذه العملية (محادثات السلام) للعمل معاً لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة".
وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.
وسيفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.
وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.