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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250214/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1097773639.html
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زيلينوي بولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T10:33+0000
2025-02-14T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وحررت بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدات دزيرجينسك وياسينوفوي وفوديانوي فتوروي، وزيليوني بولي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت الوزارة في بيانها أن قوات تجمع "الشرق"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح و المعدات، بلغت أكثر من 1005 عسكريين والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.وأضاف البيان: "تواصل مجموعة قوات الشرق توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد وتشكيلات 5 ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وعلى محورخاركوف، حيّدت القوات الروسية، تجمعات لوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 2590 عسكريًا و18 دبابة و110 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 147 آلية و39 قطعة مدفعية ميدانية، وأربعة مستودعات للذخيرة.بالإضافة لذلك، ذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، أحكمت السيطرة على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما استهدفت وحدات من مجموعة دنيبر، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 440 عسكريًا، ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و40 سيارة، و10 مدافع ميدانية، كما تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية و13 مستودعًا للذخيرة.وأضاف البيان: "استسلم 24 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع على مختلف مناطق خطوط النار".وأردف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تضررت مستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات تجميع، وتخزين وتدريب مشغلي الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "جدام"، و28 صاروخ "هيمارس"، أمريكي الصنع، و11 قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هوريكان"، بالإضافة إلى 725 طائرة أوكرانية مسيرة.بتقنيات متطورة... طائرة مسيرة روسية تظهر لأول مرة في دولة عربية.. صورروسيا تكشف عن نسخة مطورة من صاروخ "كورنيت" للمسيرات في دولة عربية
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القوات الروسية, روسيا
القوات الروسية, روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

10:33 GMT 14.02.2025 (تم التحديث: 11:11 GMT 14.02.2025)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زيلينوي بولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وحررت بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما دحرت تجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 1325 عسكريًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و17 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمس مدفعيات غربية الصنع كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدات دزيرجينسك وياسينوفوي وفوديانوي فتوروي، وزيليوني بولي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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أمس, 07:00 GMT

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3730 عسكريًا وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و26 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 36 آلية و26 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها سبع قطع غربية الصنع.

وأعلنت الوزارة في بيانها أن قوات تجمع "الشرق"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح و المعدات، بلغت أكثر من 1005 عسكريين والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف البيان: "تواصل مجموعة قوات الشرق توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد وتشكيلات 5 ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
بلغت خسائر العدو بلغت أكثر من 1005 عسكريين و3 دبابات، من بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبتين مدرعتين قتاليتين و26 سيارة و33 مدفع ميداني إضافة إلى تدمير محطتي حرب إلكترونية.
وعلى محورخاركوف، حيّدت القوات الروسية، تجمعات لوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 2590 عسكريًا و18 دبابة و110 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 147 آلية و39 قطعة مدفعية ميدانية، وأربعة مستودعات للذخيرة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:46 GMT
بالإضافة لذلك، ذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، أحكمت السيطرة على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 1480 عسكريا، وسبع دبابات و25 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 11 مركبة أجنبية الصنع، كما تم تدمير 23 آلية و35 قطعة مدفعية ميدانية، و10 محطات حرب إلكترونية و21 مستودع ذخيرة.
كما استهدفت وحدات من مجموعة دنيبر، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 440 عسكريًا، ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و40 سيارة، و10 مدافع ميدانية، كما تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية و13 مستودعًا للذخيرة.
وأضاف البيان: "استسلم 24 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع على مختلف مناطق خطوط النار".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 12:54 GMT
في الفترة من 8 إلى 14 فبراير/ شباط، نفذت القوات المسلحة الروسي 14 ضربة واسعة النطاق، بأسلحة عالية الدقة وطائرات هجومية مسيرة، ونتيجة لذلك تعرضت مرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وكذلك منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا، للقصف.
وأردف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تضررت مستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات تجميع، وتخزين وتدريب مشغلي الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "جدام"، و28 صاروخ "هيمارس"، أمريكي الصنع، و11 قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هوريكان"، بالإضافة إلى 725 طائرة أوكرانية مسيرة.
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