https://sarabic.ae/20250214/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1097773639.html

القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زيلينوي بولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T10:33+0000

2025-02-14T10:33+0000

2025-02-14T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وحررت بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدات دزيرجينسك وياسينوفوي وفوديانوي فتوروي، وزيليوني بولي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت الوزارة في بيانها أن قوات تجمع "الشرق"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح و المعدات، بلغت أكثر من 1005 عسكريين والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.وأضاف البيان: "تواصل مجموعة قوات الشرق توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد وتشكيلات 5 ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وعلى محورخاركوف، حيّدت القوات الروسية، تجمعات لوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 2590 عسكريًا و18 دبابة و110 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 147 آلية و39 قطعة مدفعية ميدانية، وأربعة مستودعات للذخيرة.بالإضافة لذلك، ذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، أحكمت السيطرة على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما استهدفت وحدات من مجموعة دنيبر، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 440 عسكريًا، ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و40 سيارة، و10 مدافع ميدانية، كما تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية و13 مستودعًا للذخيرة.وأضاف البيان: "استسلم 24 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع على مختلف مناطق خطوط النار".وأردف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تضررت مستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات تجميع، وتخزين وتدريب مشغلي الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "جدام"، و28 صاروخ "هيمارس"، أمريكي الصنع، و11 قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هوريكان"، بالإضافة إلى 725 طائرة أوكرانية مسيرة.بتقنيات متطورة... طائرة مسيرة روسية تظهر لأول مرة في دولة عربية.. صورروسيا تكشف عن نسخة مطورة من صاروخ "كورنيت" للمسيرات في دولة عربية

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القوات الروسية, روسيا