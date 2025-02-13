https://sarabic.ae/20250213/الدفاع-البولندية-تعلق-على-انضمام-أوكرانيا-لحلف-الناتو--1097746095.html
الدفاع البولندية تعلق على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو
الدفاع البولندية تعلق على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الخميس، أنه من المستبعد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب استمرار الصراع المسلح على... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T12:54+0000
2025-02-13T12:54+0000
2025-02-13T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال وزير الدفاع للصحفيين: "إذا كنا نتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فإن الدولة التي تعيش حالة من الصراع المسلح، أي تخوض حربًا، لا يمكنها الانضمام"، مضيفًا أن "هذا الشرط، بالطبع، يستبعد بالفعل إمكانية انضمامها".وأوضح، قائلا إن "كل هذا يتوقف على كيفية إجراء المفاوضات. هناك طرق مختلفة لإجراء المفاوضات. تُفتح الأبواب على مصراعيها في البداية، ثم تُغلق لاحقا، أو لا تُفتح الأبواب ويدور حوار هادئ. اختار الرئيس ترامب الخيار الأول، وأعتقد أن هذه هي خطة إدارته بأكملها". وكتب سالاي بوبروفينتسكي، عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "نرحب بصوت الولايات المتحدة الأمريكية، في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا. نحن نتفق على أنه يجب وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، ويجب إنهاء الحرب بدلًا من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصعيد".
https://sarabic.ae/20250213/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك--1097744319.html
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روسيا
الدفاع البولندية تعلق على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو
أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الخميس، أنه من المستبعد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب استمرار الصراع المسلح على أراضيها.
وقال وزير الدفاع للصحفيين: "إذا كنا نتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فإن الدولة التي تعيش حالة من الصراع المسلح، أي تخوض حربًا، لا يمكنها الانضمام"، مضيفًا أن "هذا الشرط، بالطبع، يستبعد بالفعل إمكانية انضمامها".
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح أبواب حلف شمال الأطلسي على مصراعيها أمام انضمام أوكرانيا للحلف، لكنه أغلقها لاحقا.
وأوضح، قائلا إن "كل هذا يتوقف على كيفية إجراء المفاوضات. هناك طرق مختلفة لإجراء المفاوضات. تُفتح الأبواب على مصراعيها في البداية، ثم تُغلق لاحقا، أو لا تُفتح الأبواب ويدور حوار هادئ. اختار الرئيس ترامب الخيار الأول، وأعتقد أن هذه هي خطة إدارته بأكملها".
وأكد وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفينتسكي، يوم أمس الاربعاء، أن بلاده مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "أمرًا غير واقعي".
وكتب سالاي بوبروفينتسكي، عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "نرحب بصوت الولايات المتحدة الأمريكية، في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا. نحن نتفق على أنه يجب وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، ويجب إنهاء الحرب بدلًا من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصعيد".