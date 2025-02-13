https://sarabic.ae/20250213/الدفاع-البولندية-تعلق-على-انضمام-أوكرانيا-لحلف-الناتو--1097746095.html

الدفاع البولندية تعلق على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الدفاع البولندية تعلق على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الخميس، أنه من المستبعد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب استمرار الصراع المسلح على... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T12:54+0000

2025-02-13T12:54+0000

2025-02-13T12:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال وزير الدفاع للصحفيين: "إذا كنا نتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فإن الدولة التي تعيش حالة من الصراع المسلح، أي تخوض حربًا، لا يمكنها الانضمام"، مضيفًا أن "هذا الشرط، بالطبع، يستبعد بالفعل إمكانية انضمامها".وأوضح، قائلا إن "كل هذا يتوقف على كيفية إجراء المفاوضات. هناك طرق مختلفة لإجراء المفاوضات. تُفتح الأبواب على مصراعيها في البداية، ثم تُغلق لاحقا، أو لا تُفتح الأبواب ويدور حوار هادئ. اختار الرئيس ترامب الخيار الأول، وأعتقد أن هذه هي خطة إدارته بأكملها". وكتب سالاي بوبروفينتسكي، عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "نرحب بصوت الولايات المتحدة الأمريكية، في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا. نحن نتفق على أنه يجب وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، ويجب إنهاء الحرب بدلًا من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصعيد".

https://sarabic.ae/20250213/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك--1097744319.html

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