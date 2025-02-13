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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك--1097744319.html
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 270... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T11:33+0000
2025-02-13T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 270 عسكريا، ودبابتين ومركبة قتالية للمشاة وناقلتي جند مدرعتين و13 مركبة قتالية مدرعة و16 سيارة و5 مدافع و3 قذائف هاون".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 60210 عسكريين و363 دبابة، و263 مركبة مشاة قتالية و213 ناقلة جند مدرعة و1867 مركبة قتالية مصفحة و1960 سيارة و435 مدفعا ميدانيا و48 راجمة صواريخ".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لـ4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين للحرس الوطني، في مناطق شيبيربينوفكا ولينينا وبارانوفكا وزفيريفو وأوداتشنوي وكوتلينو وناديجدينكا ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250213/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوديانويه-فتورويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097741379.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك

11:33 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 270 عسكريا، ليبلغ مجموع خسائرها البشرية منذ محاولة اجتياح المقاطعة أكثر من 60 ألف و200 عسكري.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 270 عسكريا، ودبابتين ومركبة قتالية للمشاة وناقلتي جند مدرعتين و13 مركبة قتالية مدرعة و16 سيارة و5 مدافع و3 قذائف هاون".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 60210 عسكريين و363 دبابة، و263 مركبة مشاة قتالية و213 ناقلة جند مدرعة و1867 مركبة قتالية مصفحة و1960 سيارة و435 مدفعا ميدانيا و48 راجمة صواريخ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:23 GMT
وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لـ4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين للحرس الوطني، في مناطق شيبيربينوفكا ولينينا وبارانوفكا وزفيريفو وأوداتشنوي وكوتلينو وناديجدينكا ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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