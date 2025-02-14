https://sarabic.ae/20250214/الدفاع-الروسية-تدمير-50-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-3-مقاطعات-روسية-1097765581.html
الدفاع الروسية: تدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات روسية
الدفاع الروسية: تدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T05:46+0000
2025-02-14T05:46+0000
2025-02-14T05:56+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 50 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 41 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمس فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وأربع فوق أراضي مقاطعة روستوف".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250213/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-83-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097734110.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الروسية: تدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات روسية
05:46 GMT 14.02.2025 (تم التحديث: 05:56 GMT 14.02.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي ثلاث مقاطعات روسية.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 50 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 41 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمس فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وأربع فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا
، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.