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القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html
الجيش الروسي يستهدف مواقع ومطارات عسكرية أوكرانية ومخازن المسيرات في 142 منطقة
الجيش الروسي يستهدف مواقع ومطارات عسكرية أوكرانية ومخازن المسيرات في 142 منطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها، دكّت باستخدام سلاح الجو والصواريخ والمدفعية، البنى التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز تخزين... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T10:07+0000
2025-02-27T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران التكتيكي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".كما أعلن البيان أن وحدات من مجموعة "الجنوب"، الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر وصلت إلى 150 عسكريًا.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات مجموعة "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفوماركوفو، وستوبوتشكي وفاسيوكوفكا وفيرخنيكامينسكوي ومينكوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما ذكر البيان أن مجموعات تابعة لقوات مجموعة "الغرب"، عززت مواقعها، واستهدفت ألوية تابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات غولوبوفكا، كوبيانسك، بوروفايا، ستيبوفايا نوفوسيلوفكا، لوزوفايا، كوندراشوفكا، في مقاطعة خاركوف، وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما بيّنت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشمال"، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 60 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان الوزارة: "على محور خاركوف، استهدفت وحدات من تجمع قوات الشمال تشكيلات لواءين للدفاع المحلي في محيط بلدتي فولتشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "استهدفت وحدات مجموعة "دنيبر"، أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيروكويه ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وبريدنيبروفسكويه وسادوفويه وفيليتسكويه في مقاطعة خيرسون".كما واصلت وحدات من مجموعة "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، حيث دحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، ودنيبروإينيرغيا ورازليف وسكودنوي وبورلاتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، سبع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع، و104 طائرات دون طيار.صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250227/صاروخ-إسكندر-روسي-يضرب-موقعا-للطائرات-المسيرة-قرب-سومي-فيديو-1098216888.html
https://sarabic.ae/20250226/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-بي-إس-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي--1098202276.html
https://sarabic.ae/20250227/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-19-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098215634.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الجيش الروسي يستهدف مواقع ومطارات عسكرية أوكرانية ومخازن المسيرات في 142 منطقة

10:07 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 27.02.2025)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها، دكّت باستخدام سلاح الجو والصواريخ والمدفعية، البنى التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز تخزين وإطلاق المسيرات، ومناطق تمركز القوات الأوكرانية في 142 منطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران التكتيكي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".
كما أعلن البيان أن وحدات من مجموعة "الجنوب"، الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر وصلت إلى 150 عسكريًا.
وجاء في البيان: "استهدفت وحدات مجموعة "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفوماركوفو، وستوبوتشكي وفاسيوكوفكا وفيرخنيكامينسكوي ومينكوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية، أن خسائر العدو بلغت نحو 150 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة وقطعتين مدفعية ميدانية.
صاروخ إسكندر يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" الروسي يضرب موقعا أوكرانيا للطائرات المسيرة قرب سومي... فيديو
07:33 GMT
كما ذكر البيان أن مجموعات تابعة لقوات مجموعة "الغرب"، عززت مواقعها، واستهدفت ألوية تابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات غولوبوفكا، كوبيانسك، بوروفايا، ستيبوفايا نوفوسيلوفكا، لوزوفايا، كوندراشوفكا، في مقاطعة خاركوف، وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت أكثر من 180 عسكريا وأربع عربات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، وسبعة مدافع ميدانية، منها ثلاث غربية الصنع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة.

كما بيّنت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشمال"، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 60 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
إسكندر الروسي يدمر منظومة إس-300 بي إس الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
أمس, 14:56 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "على محور خاركوف، استهدفت وحدات من تجمع قوات الشمال تشكيلات لواءين للدفاع المحلي في محيط بلدتي فولتشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف".

بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وتم تدمير سيارة عسكرية، ومدفعين ومستودعين للذخيرة.

وتابع البيان: "استهدفت وحدات مجموعة "دنيبر"، أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيروكويه ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وبريدنيبروفسكويه وسادوفويه وفيليتسكويه في مقاطعة خيرسون".
وحدة الحرب الإلكترونية تستعد لاستخدام وسيلة لير 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
04:29 GMT

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا وعشر سيارات ومدفع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.

كما واصلت وحدات من مجموعة "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، حيث دحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، ودنيبروإينيرغيا ورازليف وسكودنوي وبورلاتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وشملت خسائر العدو أكثر من 215 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وسيارة وثلاث قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، سبع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع، و104 طائرات دون طيار.
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
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