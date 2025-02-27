https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html

الجيش الروسي يستهدف مواقع ومطارات عسكرية أوكرانية ومخازن المسيرات في 142 منطقة

الجيش الروسي يستهدف مواقع ومطارات عسكرية أوكرانية ومخازن المسيرات في 142 منطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها، دكّت باستخدام سلاح الجو والصواريخ والمدفعية، البنى التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز تخزين... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T10:07+0000

2025-02-27T10:07+0000

2025-02-27T10:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران التكتيكي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".كما أعلن البيان أن وحدات من مجموعة "الجنوب"، الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر وصلت إلى 150 عسكريًا.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات مجموعة "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفوماركوفو، وستوبوتشكي وفاسيوكوفكا وفيرخنيكامينسكوي ومينكوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما ذكر البيان أن مجموعات تابعة لقوات مجموعة "الغرب"، عززت مواقعها، واستهدفت ألوية تابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات غولوبوفكا، كوبيانسك، بوروفايا، ستيبوفايا نوفوسيلوفكا، لوزوفايا، كوندراشوفكا، في مقاطعة خاركوف، وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما بيّنت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشمال"، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 60 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان الوزارة: "على محور خاركوف، استهدفت وحدات من تجمع قوات الشمال تشكيلات لواءين للدفاع المحلي في محيط بلدتي فولتشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "استهدفت وحدات مجموعة "دنيبر"، أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيروكويه ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وبريدنيبروفسكويه وسادوفويه وفيليتسكويه في مقاطعة خيرسون".كما واصلت وحدات من مجموعة "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، حيث دحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، ودنيبروإينيرغيا ورازليف وسكودنوي وبورلاتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، سبع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع، و104 طائرات دون طيار.صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

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رصد عسكري, روسيا