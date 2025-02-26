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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250226/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-بي-إس-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي--1098202276.html
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين روس دمروا باستخدام صاروخ "إسكندر" منصة إطلاق منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية ومحطة توجيه وحيدت نحو 25 مسلحا في مقاطعة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T14:56+0000
2025-02-26T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للضربة تم تدمير منصة إطلاق صواريخ منظومة الدفاع الجوي "إس-300 بي إس" ومحطة توجيه صاروخية متعددة القنوات وعدة مركبات، كما تم تحييد نحو إلى 25 مسلحا".ونشرت الوزارة مقطع فيديو للضربة الصاروخية على موقع منظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح البيان أن الموقع يقع في منطقة غابات جنوب مدينة سومي. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك الروسية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى
https://sarabic.ae/20250224/مسيرات-روسية-تحول-طرق-الإمداد-الأوكرانية-في-كورسك-إلى-جحيم-فيديو-1098132342.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي

14:56 GMT 26.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
إسكندر الروسي يدمر منظومة إس-300 بي إس الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين روس دمروا باستخدام صاروخ "إسكندر" منصة إطلاق منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية ومحطة توجيه وحيدت نحو 25 مسلحا في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للضربة تم تدمير منصة إطلاق صواريخ منظومة الدفاع الجوي "إس-300 بي إس" ومحطة توجيه صاروخية متعددة القنوات وعدة مركبات، كما تم تحييد نحو إلى 25 مسلحا".
ونشرت الوزارة مقطع فيديو للضربة الصاروخية على موقع منظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح البيان أن الموقع يقع في منطقة غابات جنوب مدينة سومي.
مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
24 فبراير, 15:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى
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