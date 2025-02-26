https://sarabic.ae/20250226/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-بي-إس-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي--1098202276.html
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين روس دمروا باستخدام صاروخ "إسكندر" منصة إطلاق منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية ومحطة توجيه وحيدت نحو 25 مسلحا في مقاطعة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T14:56+0000
2025-02-26T14:56+0000
2025-02-26T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1a/1098201926_0:0:1231:693_1920x0_80_0_0_0499f1f934f78c4e4e921acf6532dc82.png
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للضربة تم تدمير منصة إطلاق صواريخ منظومة الدفاع الجوي "إس-300 بي إس" ومحطة توجيه صاروخية متعددة القنوات وعدة مركبات، كما تم تحييد نحو إلى 25 مسلحا".ونشرت الوزارة مقطع فيديو للضربة الصاروخية على موقع منظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح البيان أن الموقع يقع في منطقة غابات جنوب مدينة سومي. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك الروسية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى
https://sarabic.ae/20250224/مسيرات-روسية-تحول-طرق-الإمداد-الأوكرانية-في-كورسك-إلى-جحيم-فيديو-1098132342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1a/1098201926_224:0:1180:717_1920x0_80_0_0_05c7d9659356774a205bf01065d7ce50.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين روس دمروا باستخدام صاروخ "إسكندر" منصة إطلاق منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية ومحطة توجيه وحيدت نحو 25 مسلحا في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للضربة تم تدمير منصة إطلاق صواريخ منظومة الدفاع الجوي "إس-300 بي إس" ومحطة توجيه صاروخية متعددة القنوات وعدة مركبات، كما تم تحييد نحو إلى 25 مسلحا".
ونشرت الوزارة مقطع فيديو للضربة الصاروخية على موقع منظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح البيان أن الموقع يقع في منطقة غابات جنوب مدينة سومي.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي
في مقاطعة كورسك الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.