https://sarabic.ae/20250224/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1098117288.html
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T10:27+0000
2025-02-24T10:27+0000
2025-02-24T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا وغونشاروفكا وغويفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا وكوريلوفكا وليبيديفكا ومارييفكا وماخنوفكا وميلوفوي ونوفايا سوروتشينا ونيكولسكي وأوليشنيا وروبانشينا وسودجا ويوجني".وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 63105 عسكريين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250224/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-توبولي-في-مقاطعة-خاركوف-1098113951.html
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روسيا
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 255 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا وغونشاروفكا وغويفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا وكوريلوفكا وليبيديفكا ومارييفكا وماخنوفكا وميلوفوي ونوفايا سوروتشينا ونيكولسكي وأوليشنيا وروبانشينا وسودجا ويوجني".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 255 عسكريا، وتم تدمير 3 دبابات، وناقلة جند مدرعة، و26 مركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ووحدة من المعدات الهندسية".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 63105 عسكريين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.