الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
12:07 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 26.02.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات المسلحة الروسية هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية بتحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك خلال العمليات الهجومية".
وتابع البيان: "واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا وغويفو وزاوليشينكا وكوباتكين وكوريلوفكا وليبيديفكا وماخنوفكا وميرني ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا وأوليشنيا وروبانشينا وسودزا ويوزني، كما تم صد 3 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 270 عسكريًا، وناقلات جند مدرعة، و13 مركبة قتالية مدرعة، و26 مركبة، و8 قطع مدفعية، وقذيفة هاون، ومحطة رادار استطلاع، بالإضافة إلى 12 نقطة مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودعين للذخيرة".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.