https://sarabic.ae/20250226/طائرات-تكتيكية-روسية-تقصف-مطارت-عسكرية-أوكرانية-و139-منطقة-لتجمع-قوات-نظام-كييف--1098187320.html
طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بقصف البنية التحتية للمطارات الأوكرانية ومستودعات للطائرات دون طيار و139 منطقة لتجمع القوات... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:43+0000
2025-02-26T09:43+0000
2025-02-26T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".وبيّنت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الشرق" الروسية، بلغت نحو 175 عسكريًا ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب".وجاء في البيان: "واصلت وحدات من تجمع قوات "الشرق"، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "عززت مجموعات من قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروليوبوفكا، وزفيريفو، ونوفايا بولتافكا، وكوتلينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوألكساندروفكا، وبيشانيوي، وأوسبينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"وبسطت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" سيطرتها على مواقع هامة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 185 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق سيريبريانكا وألكسندروبول ونيكولاييفكا وسيفيرسك وكونستانتينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردفت الوزارة في بيانها: "استهدفت وحدات من تجمع قوات دنيبر القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات ستيبنويه وبونياتوفكا ودنيبروفسكويه في مقاطعة خيرسون، ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في مقاطعة زابو روجيه".
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روسيا, سلاح روسيا
طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
09:43 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 26.02.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بقصف البنية التحتية للمطارات الأوكرانية ومستودعات للطائرات دون طيار و139 منطقة لتجمع القوات الأوكرانية وكبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".
وبيّنت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الشرق" الروسية، بلغت نحو 175 عسكريًا ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب".
وجاء في البيان: "واصلت وحدات من تجمع قوات "الشرق"، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".
بلغت خسائر العدو نحو 175 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان: "عززت مجموعات من قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروليوبوفكا، وزفيريفو، ونوفايا بولتافكا، وكوتلينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوألكساندروفكا، وبيشانيوي، وأوسبينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"
بلغت خسائر العدو أكثر من 325 عسكرياً، ودبابتين احداهما طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، بما فيها ناقلة مركبة مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع ، وسيارة شحن صغيرة، ومدفعي ميدان.
وبسطت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" سيطرتها على مواقع هامة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 185 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق سيريبريانكا وألكسندروبول ونيكولاييفكا وسيفيرسك وكونستانتينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 185 عسكريا ومنظومة دفاع جحوي صاروخي من طراز "ستريلا-10" وسيارة عسكرية و3 مدافع ميدانية ومحطة للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.
وأردفت الوزارة في بيانها: "استهدفت وحدات من تجمع قوات دنيبر القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات ستيبنويه وبونياتوفكا ودنيبروفسكويه في مقاطعة خيرسون، ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في مقاطعة زابو روجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا وسبع سيارات ومدفعا، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.