https://sarabic.ae/20250226/طائرات-تكتيكية-روسية-تقصف-مطارت-عسكرية-أوكرانية-و139-منطقة-لتجمع-قوات-نظام-كييف--1098187320.html

طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف

طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بقصف البنية التحتية للمطارات الأوكرانية ومستودعات للطائرات دون طيار و139 منطقة لتجمع القوات... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T09:43+0000

2025-02-26T09:43+0000

2025-02-26T09:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".وبيّنت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الشرق" الروسية، بلغت نحو 175 عسكريًا ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب".وجاء في البيان: "واصلت وحدات من تجمع قوات "الشرق"، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "عززت مجموعات من قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروليوبوفكا، وزفيريفو، ونوفايا بولتافكا، وكوتلينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوألكساندروفكا، وبيشانيوي، وأوسبينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"وبسطت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" سيطرتها على مواقع هامة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 185 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق سيريبريانكا وألكسندروبول ونيكولاييفكا وسيفيرسك وكونستانتينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردفت الوزارة في بيانها: "استهدفت وحدات من تجمع قوات دنيبر القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات ستيبنويه وبونياتوفكا ودنيبروفسكويه في مقاطعة خيرسون، ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في مقاطعة زابو روجيه".

https://sarabic.ae/20250226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-128-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-في-روسيا-خلال-الليل-1098180338.html

https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html

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