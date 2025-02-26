عربي
طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250226/طائرات-تكتيكية-روسية-تقصف-مطارت-عسكرية-أوكرانية-و139-منطقة-لتجمع-قوات-نظام-كييف--1098187320.html
طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بقصف البنية التحتية للمطارات الأوكرانية ومستودعات للطائرات دون طيار و139 منطقة لتجمع القوات... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:43+0000
2025-02-26T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094398248_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abb0f8f5e431ad5b91c0645f7ebe15c8.png
وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".وبيّنت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الشرق" الروسية، بلغت نحو 175 عسكريًا ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب".وجاء في البيان: "واصلت وحدات من تجمع قوات "الشرق"، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "عززت مجموعات من قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروليوبوفكا، وزفيريفو، ونوفايا بولتافكا، وكوتلينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوألكساندروفكا، وبيشانيوي، وأوسبينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"وبسطت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" سيطرتها على مواقع هامة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 185 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق سيريبريانكا وألكسندروبول ونيكولاييفكا وسيفيرسك وكونستانتينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردفت الوزارة في بيانها: "استهدفت وحدات من تجمع قوات دنيبر القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات ستيبنويه وبونياتوفكا ودنيبروفسكويه في مقاطعة خيرسون، ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في مقاطعة زابو روجيه".
https://sarabic.ae/20250226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-128-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-في-روسيا-خلال-الليل-1098180338.html
https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094398248_213:0:1653:1080_1920x0_80_0_0_1f45df79f4d094708cee8e167864704f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف

09:43 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 26.02.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بقصف البنية التحتية للمطارات الأوكرانية ومستودعات للطائرات دون طيار و139 منطقة لتجمع القوات الأوكرانية وكبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".
وبيّنت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الشرق" الروسية، بلغت نحو 175 عسكريًا ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب".
وجاء في البيان: "واصلت وحدات من تجمع قوات "الشرق"، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".

بلغت خسائر العدو نحو 175 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم ومستودع ذخيرة.

وأضاف البيان: "عززت مجموعات من قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروليوبوفكا، وزفيريفو، ونوفايا بولتافكا، وكوتلينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوألكساندروفكا، وبيشانيوي، وأوسبينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 128 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال الليل
04:57 GMT

بلغت خسائر العدو أكثر من 325 عسكرياً، ودبابتين احداهما طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، بما فيها ناقلة مركبة مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع ، وسيارة شحن صغيرة، ومدفعي ميدان.

وبسطت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" سيطرتها على مواقع هامة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 185 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق سيريبريانكا وألكسندروبول ونيكولاييفكا وسيفيرسك وكونستانتينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 185 عسكريا ومنظومة دفاع جحوي صاروخي من طراز "ستريلا-10" وسيارة عسكرية و3 مدافع ميدانية ومحطة للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.

راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
أمس, 09:28 GMT
وأردفت الوزارة في بيانها: "استهدفت وحدات من تجمع قوات دنيبر القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات ستيبنويه وبونياتوفكا ودنيبروفسكويه في مقاطعة خيرسون، ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في مقاطعة زابو روجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا وسبع سيارات ومدفعا، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала