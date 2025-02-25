https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنّت بصواريخ دقيقة محمولة جوا وطائرات مسيرة، ضربة مباشرة ضد البنية التحتية للمطارات العسكرية... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T09:28+0000
2025-02-25T09:28+0000
2025-02-25T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_a1a16ea67263216132e412b55afe588b.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "نفّذت القوات المسلحة الروسية، ضربة بأسلحة متناهية الدقة، باستخدام سلاح الجو والطائرات المسيرة، على البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، حيث تم تحقيق أهداف الضربة بنجاح".وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فولشانسك وليبتسي بمقاطعة خاركوف.كما عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها، وحيّدت الأفراد والآليات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطاً ومواقع مهمة، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وستوبوتشكي وتشيرفونوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها على طول خط المواجهة، حيث استهدفت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زفيريفو وسيرغييفكا وأوداشنوي وشيفتشينكو وأندريفكا وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بورلاتسكوي وسكودنوي وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيرباكي بمقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا وبريدنيبروفسكوي بمقاطعة خيرسون.واستهدف الطيران التكتيكي والمسيّر والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مواقع إنتاج الطائرات الهجومية المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 144 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، و23 صاروخا من طراز "فامباير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: فرنسا ستنقل طائرات نووية إلى ألمانيا حال انسحاب القوات الأمريكية منهاضابطة سابقة لدى البنتاغون: القوات الأوكرانية تنسحب من أي ميدان قتالي تزج به
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روسيا, رصد عسكري
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
09:28 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 25.02.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنّت بصواريخ دقيقة محمولة جوا وطائرات مسيرة، ضربة مباشرة ضد البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، مؤكدة تحقيق أهداف الضربة.
وجاء في بيان الوزارة: "نفّذت القوات المسلحة الروسية، ضربة بأسلحة متناهية الدقة، باستخدام سلاح الجو والطائرات المسيرة، على البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، حيث تم تحقيق أهداف الضربة بنجاح".
وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فولشانسك وليبتسي بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 عسكريًا وسيارتين ومدفع.
كما عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها، وحيّدت الأفراد والآليات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 190 عسكريًا و5 سيارات و8 مدافع، منها اثنان من إنتاج دول حلف الناتو، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، ومستودع للذخيرة.
كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطاً ومواقع مهمة، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وستوبوتشكي وتشيرفونوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 عسكريًا، و4 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.
كما عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها على طول خط المواجهة، حيث استهدفت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زفيريفو وسيرغييفكا وأوداشنوي وشيفتشينكو وأندريفكا وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 305 جنود، و7 عربات قتالية مدرعة وسيارة و3 مدافع.
كما واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بورلاتسكوي وسكودنوي وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 150 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات و3 مدافع ميدانية.
كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيرباكي بمقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا وبريدنيبروفسكوي بمقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 85 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وسيارة ومستودع ذخيرة.
واستهدف الطيران التكتيكي والمسيّر والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مواقع إنتاج الطائرات الهجومية المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 144 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، و23 صاروخا من طراز "فامباير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.