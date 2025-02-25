https://sarabic.ae/20250225/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-كبيرا-في-مقاطعة-زابوروجيه-وتسيطر-على-مواقع-جديدة-1098147616.html
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدة
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدة
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استولت على معقل ومركزي... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T07:30+0000
2025-02-25T07:30+0000
2025-02-25T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096220668_0:35:3078:1766_1920x0_80_0_0_7ffe32d35acf795e2a97bf1f338ce122.jpg
وقال روغوف: "لقد سيطرت قواتنا على معقل للعدو، ونقطتي مراقبة في اتجاه أوريخوف، خلال الـ24 ساعة الماضية".وذكر روغوف، يوم أمس الإثنين، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في اتجاه فريمفسكي، على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه الروسية.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".وأشار إلى أن القوات الروسية استولت على معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية شرباكي في اتجاه أوريخوفسكي في الجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
https://sarabic.ae/20250225/الدفاع-الجوي-الروسية-يدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أجواء-3-مقاطعات-خلال-الليل-1098144921.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدة
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استولت على معقل ومركزي قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوف في الجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف: "لقد سيطرت قواتنا على معقل للعدو، ونقطتي مراقبة في اتجاه أوريخوف، خلال الـ24 ساعة الماضية".
ووفقا له، بدأت القوات الروسية على هذا المحور، بالتقدم على نطاق أوسع باتجاه قريتي شرباكي ونوفي شرباكي.
وذكر روغوف، يوم أمس الإثنين، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في اتجاه فريمفسكي، على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".
ووفقا له، فقد تحصنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في تلك القريتين.
وأشار إلى أن القوات الروسية
استولت على معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية شرباكي في اتجاه أوريخوفسكي في الجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.