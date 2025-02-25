القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
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شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250225/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-كبيرا-في-مقاطعة-زابوروجيه-وتسيطر-على-مواقع-جديدة-1098147616.html
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدة
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدة
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استولت على معقل ومركزي... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T07:30+0000
2025-02-25T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال روغوف: "لقد سيطرت قواتنا على معقل للعدو، ونقطتي مراقبة في اتجاه أوريخوف، خلال الـ24 ساعة الماضية".وذكر روغوف، يوم أمس الإثنين، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في اتجاه فريمفسكي، على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه الروسية.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".وأشار إلى أن القوات الروسية استولت على معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية شرباكي في اتجاه أوريخوفسكي في الجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
https://sarabic.ae/20250225/الدفاع-الجوي-الروسية-يدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أجواء-3-مقاطعات-خلال-الليل-1098144921.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدة

07:30 GMT 25.02.2025
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دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
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أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استولت على معقل ومركزي قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوف في الجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف: "لقد سيطرت قواتنا على معقل للعدو، ونقطتي مراقبة في اتجاه أوريخوف، خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا له، بدأت القوات الروسية على هذا المحور، بالتقدم على نطاق أوسع باتجاه قريتي شرباكي ونوفي شرباكي.

وذكر روغوف، يوم أمس الإثنين، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في اتجاه فريمفسكي، على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه الروسية.
خبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل
04:36 GMT
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".
ووفقا له، فقد تحصنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في تلك القريتين.
وأشار إلى أن القوات الروسية استولت على معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية شرباكي في اتجاه أوريخوفسكي في الجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
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