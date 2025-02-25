الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل

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10:30 GMT
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250225/الدفاع-الجوي-الروسية-يدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أجواء-3-مقاطعات-خلال-الليل-1098144921.html
الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أجواء 3 مقاطعات روسية. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T04:36+0000
2025-02-25T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية".وأَوضح البيان أن "16 طائرة مسيرة (تم تدميرها) فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلصاروخ "كورنيت" في معرض "آيدكس"… قدرات غير مسبوقة بعد التحسينات الجديدة
https://sarabic.ae/20250224/مسيرات-روسية-تحول-طرق-الإمداد-الأوكرانية-في-كورسك-إلى-جحيم-فيديو-1098132342.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل

04:36 GMT 25.02.2025
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورخبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي
خبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Sputnik . Denis Abramov
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أجواء 3 مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأَوضح البيان أن "16 طائرة مسيرة (تم تدميرها) فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
أمس, 15:46 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
صاروخ "كورنيت" في معرض "آيدكس"… قدرات غير مسبوقة بعد التحسينات الجديدة
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