https://sarabic.ae/20250225/الدفاع-الجوي-الروسية-يدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أجواء-3-مقاطعات-خلال-الليل-1098144921.html
الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أجواء 3 مقاطعات روسية. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T04:36+0000
2025-02-25T04:36+0000
2025-02-25T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية".وأَوضح البيان أن "16 طائرة مسيرة (تم تدميرها) فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلصاروخ "كورنيت" في معرض "آيدكس"… قدرات غير مسبوقة بعد التحسينات الجديدة
https://sarabic.ae/20250224/مسيرات-روسية-تحول-طرق-الإمداد-الأوكرانية-في-كورسك-إلى-جحيم-فيديو-1098132342.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسية يدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أجواء 3 مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأَوضح البيان أن "16 طائرة مسيرة (تم تدميرها) فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.