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صاروخ "كورنيت" في معرض "آيدكس"… قدرات غير مسبوقة بعد التحسينات الجديدة
صاروخ "كورنيت" في معرض "آيدكس"… قدرات غير مسبوقة بعد التحسينات الجديدة
سبوتنيك عربي
عرض الجناح الروسي في معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، نسخة متطورة من صاروخ "كورنيت" الموجّه والمضاد للدبابات، والتي حظيت باطلاع كبير من الخبراء وزوار المعرض. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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يمتاز صاروخ الـ"كورنيت" الموجّه والمضاد للدبابات، الذي تنتجه مؤسسة "روستيخ" الحكومية، بدقة عالية ونحسينات أُدخلت على هذا السلاح الذي عرض في آيدكس 2025.يتمتع الصاروخ بدقة كبيرة، حيث يطير بسهولة إلى محيط نقطة إطلاق النار المعادية، كما يتمكن طاقمه من إطلاق النار من على بعد عشرات الأمتار من المجمع.وبعد التحسينات الجديدة أصبح "كورنيت" سلاحًا عالميًا في ساحة المعركة، حيث حلّ محل المدفعية الميدانية في العديد من المواقف وهو ما أشيد به خلال المعرض.تستطيع الصواريخ تدمير المركبات المدرعة وتحصينات العدو ومراكز المراقبة والمباني التي يحتمي بها العدو وتجمعات القوى البشرية وأبراج الاتصالات.واختتم معرض "آيدكس ونافدكس" فعاليات الدورة 17 لعام 2025، اليوم الجمعة، بمشاركة 65 دولة ونحو 1656 شركة وتوقيع عشرات الاتفاقيات.يذكر أنه بعد نجاحٍ قياسي للدورة الـ17 من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، تنطلق الاستعدادات للدورة المقبلة في يناير/ كانون الثاني 2027، والتي من المتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ الحدث، مع تأكيد 70% من العارضين العالميين مشاركتهم مسبقا.وحسب مراسل "سبوتنيك"، من المقرر أن يقام "آيدكس 2027" في نسخته الـ18 و"نافدكس 2027" في نسخته الـ9، خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2027، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.يشار إلى أن نسخة 2025 اختتمت فعالياتها في 21 فبراير/ شباط، بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في أعداد العارضين وحجم الصفقات الموقعة، بمشاركة أكثر من 1500 عارض ومساحة عرض تجاوزت 181 ألف متر مربع، مما عزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الدفاعي والشراكات الاستراتيجية.وكما جرت العادة، سيعقد المؤتمر الدولي للدفاع المصاحب للمعرضين في اليوم السابق لانطلاق آيدكس ونافدكس، ليجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في القطاع الدفاعي، مع التركيز على الحلول المبتكرة والتعاون الدولي.
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أيدكس 2025, حصري, العالم, العالم العربي, رصد عسكري, الأخبار, سلاح روسيا, روسيا
أيدكس 2025, حصري, العالم, العالم العربي, رصد عسكري, الأخبار, سلاح روسيا, روسيا

صاروخ "كورنيت" في معرض "آيدكس"… قدرات غير مسبوقة بعد التحسينات الجديدة

15:03 GMT 21.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAصاروخ " كورنيت" في معرض "آيدكس"
صاروخ كورنيت في معرض آيدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
عرض الجناح الروسي في معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، نسخة متطورة من صاروخ "كورنيت" الموجّه والمضاد للدبابات، والتي حظيت باطلاع كبير من الخبراء وزوار المعرض.
يمتاز صاروخ الـ"كورنيت" الموجّه والمضاد للدبابات، الذي تنتجه مؤسسة "روستيخ" الحكومية، بدقة عالية ونحسينات أُدخلت على هذا السلاح الذي عرض في آيدكس 2025.
يتمتع الصاروخ بدقة كبيرة، حيث يطير بسهولة إلى محيط نقطة إطلاق النار المعادية، كما يتمكن طاقمه من إطلاق النار من على بعد عشرات الأمتار من المجمع.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAصاروخ " الكورنيت" في معرض "آيدكس"
صاروخ الكورنيت في معرض آيدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
صاروخ " الكورنيت" في معرض "آيدكس"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وبعد التحسينات الجديدة أصبح "كورنيت" سلاحًا عالميًا في ساحة المعركة، حيث حلّ محل المدفعية الميدانية في العديد من المواقف وهو ما أشيد به خلال المعرض.
تستطيع الصواريخ تدمير المركبات المدرعة وتحصينات العدو ومراكز المراقبة والمباني التي يحتمي بها العدو وتجمعات القوى البشرية وأبراج الاتصالات.
واختتم معرض "آيدكس ونافدكس" فعاليات الدورة 17 لعام 2025، اليوم الجمعة، بمشاركة 65 دولة ونحو 1656 شركة وتوقيع عشرات الاتفاقيات.
يذكر أنه بعد نجاحٍ قياسي للدورة الـ17 من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، تنطلق الاستعدادات للدورة المقبلة في يناير/ كانون الثاني 2027، والتي من المتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ الحدث، مع تأكيد 70% من العارضين العالميين مشاركتهم مسبقا.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAصاروخ " الكورنيت" في معرض "آيدكس"
صاروخ الكورنيت في معرض آيدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
صاروخ " الكورنيت" في معرض "آيدكس"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وحسب مراسل "سبوتنيك"، من المقرر أن يقام "آيدكس 2027" في نسخته الـ18 و"نافدكس 2027" في نسخته الـ9، خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2027، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.
يشار إلى أن نسخة 2025 اختتمت فعالياتها في 21 فبراير/ شباط، بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في أعداد العارضين وحجم الصفقات الموقعة، بمشاركة أكثر من 1500 عارض ومساحة عرض تجاوزت 181 ألف متر مربع، مما عزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الدفاعي والشراكات الاستراتيجية.
وكما جرت العادة، سيعقد المؤتمر الدولي للدفاع المصاحب للمعرضين في اليوم السابق لانطلاق آيدكس ونافدكس، ليجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في القطاع الدفاعي، مع التركيز على الحلول المبتكرة والتعاون الدولي.
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