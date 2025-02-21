https://sarabic.ae/20250221/بعد-نجاح-2025-الإمارات-تستعد-لـآيدكس-ونافدكس-2027-بنسخة-تاريخية-1098040953.html
بعد نجاح 2025... الإمارات تستعد لـ"آيدكس ونافدكس 2027" بنسخة تاريخية
بعد نجاح 2025... الإمارات تستعد لـ"آيدكس ونافدكس 2027" بنسخة تاريخية
سبوتنيك عربي
بعد نجاحٍ قياسي للدورة الـ17 من معرضي آيدكس ونافدكس 2025، تنطلق الاستعدادات للدورة المقبلة في يناير/كانون الثاني 2027، والتي من المتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T13:33+0000
2025-02-21T13:33+0000
2025-02-21T13:43+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، من المقرر أن يقام آيدكس 2027 في نسخته الـ18 ونافدكس 2027 في نسخته الـ9، خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2027، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.نجاح قياسي في 2025اختتمت نسخة 2025 فعالياتها في 21 فبراير/شباط، بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في أعداد العارضين وحجم الصفقات الموقعة، بمشاركة أكثر من 1500 عارض ومساحة عرض تجاوزت 181 ألف متر مربع، مما عزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الدفاعي والشراكات الاستراتيجية.آيدكس ونافدكس 2027وكما جرت العادة، سيعقد المؤتمر الدولي للدفاع المصاحب للمعرضين في اليوم السابق لانطلاق آيدكس ونافدكس، ليجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في القطاع الدفاعي، مع التركيز على الحلول المبتكرة والتعاون الدولي.وستقدم نسخة 2027 منصة أوسع لعرض أحدث التقنيات الدفاعية المتطورة، وتعزيز التعاون بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة الحدث كأحد أهم المعارض الدفاعية في العالم.ومع ارتفاع نسب تأكيد الحضور، يترقب المشاركون نسخة تاريخية جديدة تؤكد ريادة الإمارات في صناعة المعارض الدفاعية.
https://sarabic.ae/20250220/المتحدث-الرسمي-لـأيدكس-ونافدكس-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-مهمة-حول-النسخة-الحالية-ومشاركة-روسيا-1098011444.html
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أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, حصري, أبو ظبي
أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, حصري, أبو ظبي
بعد نجاح 2025... الإمارات تستعد لـ"آيدكس ونافدكس 2027" بنسخة تاريخية
13:33 GMT 21.02.2025 (تم التحديث: 13:43 GMT 21.02.2025)
حصري
بعد نجاحٍ قياسي للدورة الـ17 من معرضي آيدكس ونافدكس 2025، تنطلق الاستعدادات للدورة المقبلة في يناير/كانون الثاني 2027، والتي من المتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ الحدث، مع تأكيد 70% من العارضين العالميين مشاركتهم مسبقا.
وحسب مراسل "سبوتنيك
"، من المقرر أن يقام آيدكس 2027 في نسخته الـ18 ونافدكس 2027 في نسخته الـ9، خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2027، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.
اختتمت نسخة 2025 فعالياتها في 21 فبراير/شباط، بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في أعداد العارضين وحجم الصفقات الموقعة، بمشاركة أكثر من 1500 عارض ومساحة عرض تجاوزت 181 ألف متر مربع، مما عزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الدفاعي والشراكات الاستراتيجية.
وكما جرت العادة، سيعقد المؤتمر الدولي للدفاع المصاحب للمعرضين في اليوم السابق لانطلاق آيدكس ونافدكس
، ليجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في القطاع الدفاعي، مع التركيز على الحلول المبتكرة والتعاون الدولي.
وستقدم نسخة 2027 منصة أوسع لعرض أحدث التقنيات الدفاعية المتطورة، وتعزيز التعاون بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة الحدث كأحد أهم المعارض الدفاعية في العالم.
ومع ارتفاع نسب تأكيد الحضور، يترقب المشاركون نسخة تاريخية جديدة تؤكد ريادة الإمارات في صناعة المعارض الدفاعية.