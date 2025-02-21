بعد نجاح 2025... الإمارات تستعد لـ"آيدكس ونافدكس 2027" بنسخة تاريخية

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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
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06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
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https://sarabic.ae/20250221/بعد-نجاح-2025-الإمارات-تستعد-لـآيدكس-ونافدكس-2027-بنسخة-تاريخية-1098040953.html
بعد نجاح 2025... الإمارات تستعد لـ"آيدكس ونافدكس 2027" بنسخة تاريخية
بعد نجاح 2025... الإمارات تستعد لـ"آيدكس ونافدكس 2027" بنسخة تاريخية
سبوتنيك عربي
بعد نجاحٍ قياسي للدورة الـ17 من معرضي آيدكس ونافدكس 2025، تنطلق الاستعدادات للدورة المقبلة في يناير/كانون الثاني 2027، والتي من المتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، من المقرر أن يقام آيدكس 2027 في نسخته الـ18 ونافدكس 2027 في نسخته الـ9، خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2027، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.نجاح قياسي في 2025اختتمت نسخة 2025 فعالياتها في 21 فبراير/شباط، بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في أعداد العارضين وحجم الصفقات الموقعة، بمشاركة أكثر من 1500 عارض ومساحة عرض تجاوزت 181 ألف متر مربع، مما عزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الدفاعي والشراكات الاستراتيجية.آيدكس ونافدكس 2027وكما جرت العادة، سيعقد المؤتمر الدولي للدفاع المصاحب للمعرضين في اليوم السابق لانطلاق آيدكس ونافدكس، ليجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في القطاع الدفاعي، مع التركيز على الحلول المبتكرة والتعاون الدولي.وستقدم نسخة 2027 منصة أوسع لعرض أحدث التقنيات الدفاعية المتطورة، وتعزيز التعاون بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة الحدث كأحد أهم المعارض الدفاعية في العالم.ومع ارتفاع نسب تأكيد الحضور، يترقب المشاركون نسخة تاريخية جديدة تؤكد ريادة الإمارات في صناعة المعارض الدفاعية.
https://sarabic.ae/20250220/المتحدث-الرسمي-لـأيدكس-ونافدكس-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-مهمة-حول-النسخة-الحالية-ومشاركة-روسيا-1098011444.html
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أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, حصري, أبو ظبي
أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, حصري, أبو ظبي

بعد نجاح 2025... الإمارات تستعد لـ"آيدكس ونافدكس 2027" بنسخة تاريخية

13:33 GMT 21.02.2025 (تم التحديث: 13:43 GMT 21.02.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبعد إسدال الستار عن الدورة 17 من آيدكس ونافدكس 2025.. الإمارات تبدأ الاستعداد لـ 2027
بعد إسدال الستار عن الدورة 17 من آيدكس ونافدكس 2025.. الإمارات تبدأ الاستعداد لـ 2027 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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بعد نجاحٍ قياسي للدورة الـ17 من معرضي آيدكس ونافدكس 2025، تنطلق الاستعدادات للدورة المقبلة في يناير/كانون الثاني 2027، والتي من المتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ الحدث، مع تأكيد 70% من العارضين العالميين مشاركتهم مسبقا.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، من المقرر أن يقام آيدكس 2027 في نسخته الـ18 ونافدكس 2027 في نسخته الـ9، خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2027، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.

نجاح قياسي في 2025

اختتمت نسخة 2025 فعالياتها في 21 فبراير/شباط، بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في أعداد العارضين وحجم الصفقات الموقعة، بمشاركة أكثر من 1500 عارض ومساحة عرض تجاوزت 181 ألف متر مربع، مما عزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الدفاعي والشراكات الاستراتيجية.
العقيد الركن يوسف محمد البلوشي المتحدث الرسمي لمعرضي أيدكس ونافدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
المتحدث الرسمي لـ"أيدكس" و"نافدكس" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول النسخة الحالية ومشاركة روسيا
أمس, 16:49 GMT

آيدكس ونافدكس 2027

وكما جرت العادة، سيعقد المؤتمر الدولي للدفاع المصاحب للمعرضين في اليوم السابق لانطلاق آيدكس ونافدكس، ليجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في القطاع الدفاعي، مع التركيز على الحلول المبتكرة والتعاون الدولي.
وستقدم نسخة 2027 منصة أوسع لعرض أحدث التقنيات الدفاعية المتطورة، وتعزيز التعاون بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة الحدث كأحد أهم المعارض الدفاعية في العالم.
ومع ارتفاع نسب تأكيد الحضور، يترقب المشاركون نسخة تاريخية جديدة تؤكد ريادة الإمارات في صناعة المعارض الدفاعية.
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