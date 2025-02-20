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https://sarabic.ae/20250220/المتحدث-الرسمي-لـأيدكس-ونافدكس-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-مهمة-حول-النسخة-الحالية-ومشاركة-روسيا-1098011444.html
المتحدث الرسمي لـ"أيدكس" و"نافدكس" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول النسخة الحالية ومشاركة روسيا
المتحدث الرسمي لـ"أيدكس" و"نافدكس" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول النسخة الحالية ومشاركة روسيا
سبوتنيك عربي
قال العقيد الركن يوسف محمد البلوشي، المتحدث الرسمي لمعرضي "أيدكس و"نافدكس" 2025، إن الإمارات منفتحة على التعاون مع جميع الدول ومن بينها روسيا. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T16:49+0000
2025-02-20T17:24+0000
حصري
حوارات
أيدكس 2025
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
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وأشاد المتحدث الرسمي بمستوى التعاون بين روسيا والإمارات، موضحا أن مشاركة روسيا في المعرض تؤكد مستوى هذا التعاون.وأوضح، في مقابلة مع "سبوتنيك" أن النسخة الحالية من معرضي "أيدكس" و"نافدكس" حققت نجاحا مهما، من حيث مشاركة الشركات والدول وكذلك من حيث حجم المبيعات.إلى نص الحوار...بداية، سيادة العقيد نرحب بك عبر "سبوتنيك"، ونريد التعرف منك على أبرز المستجدات في الدورة الحالية من معرض "أيدكس" و"نافدكس" لعام 2025 في أبوظبييعد معرض الدفاع الدولي "أيدكس" ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس"، من أكبر المعارض العالمية، كما أنه كبر منصة تلتقي فيها الشركات العالمية لتعرف أحدث المنتجات والصناعات والابتكارات، بشأن الحلول الدفاعية.في هذه النسخة تميزت المنصة أو المعرض بمساحة أكبر بزيادة 10 في المئة عن المساحة السابقة في نسختها السابقة لتصل إلى 181 ألف متر مربع، وكذلك عدد الشركات العارضة زادت بنسبة 16 في المئة لتصل عدد الشركات إلى 1565 من 65 دولة.لو تحدثنا عن العلاقات أو الاتفاقيات أو ربما أهمية هذا المعرض في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون بينها وبين دولة روسيا، كيف تقيمون الأمر؟بالطبع دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في مجال التعاون الدولي، وهذا أكبر دليل في المعرض بوجود 65 دولة هنا في "أيدكس" و"نافدكس"، كما أن دولة الإمارات ترحب بجميع الدول للمشاركة في المعرض لطرح أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات والتسليح والحلول الدفاعية من عدة دول.كما تعد دولة روسيا من الدول المتطورة في الصناعات الدفاعية، ولها تعاون كبير مع دولة الإمارات المتحدة والدليل وجودها في المعرض وعرض أحدث إنتاج الصناعات الروسية حيث تتفوق بشكل كبير جدا في صناعتها الدفاعية.بالتأكيد تهتم الدول في توطين التكنولوجيات الحديثة والأسلحة المتطورة.. هل من المرتقب أن نرى المزيد التعاون بين روسيا والإمارات في المستقبل؟دولة الإمارات العربية المتحدة دائما تتطلع إلى التعاون مع جميع الدول ودولة روسيا هي إحدى الدول المتعاونة مع الإمارات في مختلف المجالات، خاصة المجال العسكري، ونتطلع إلى التعاون مع المزيد مع جميع الدول في النسخة القادمة، كما هو الحال في النسخة الحالية.تقدم الإمارات في جناحها في "أيدكس" الكثير من الصناعات المتطورة الحديثة.. ما أبرز هذه الصناعات التي تقدمها في هذه النسخة سواء من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع وعلى الجانب الآخر أيضا في "نافدكس"؟تعرض هنا في المعرض، الكثير من المنتجات الإماراتية والعالمية، وتتضمن العديد من الابتكارات مثل الأنظمة اللوجستية والذكاء الاصطناعي وأنظمة متطورة لجميع مختلف المجالات العسكرية، البحرية والجوية وكذلك البرية، وهذا يؤكد نجاح المعرض، خاصة أن أرقام الصفقات حتى الآن تتخطى نظيرتها في النسخة السابقة.إذا كيف ترون سير فعاليات المعرض حتى الآن؟تخلل المعرض العديد من العروض العسكرية والعروض الحية، كذلك وطرح العديد من الكثير من التحديات خلال الجلسات الحوارية في أيام المعرض، سواء في معرض "أيدكس" أو معرض "نافدكس"، وجميع الفعاليات تؤكد نجاح المعرض، خاصة أن طرح الحلول وأبرز التحديات وكيفية التوصل للحلول المناسبة سواء كان في الذكاء الاصطناعي أو المعدات، يعد بمثابة خطوة هامة.أجرى الحوار: محمد حميدة - أحمد عبد الوهاب
https://sarabic.ae/20250220/روسيا-تعيد-تشكيل-الاستراتيجيات-العسكرية-العالمية-بعد-كشفها-عن-صاروخ-موجه-جديد-في-آيدكس-1097988798.html
https://sarabic.ae/20250220/رئيس-الهيئة-العربية-للتصنيع-نعمل-حاليا-على-مشاريع-مشتركة-لإنتاج-معدات-دفاعية-جديدة-1098001108.html
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حصري, حوارات, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا
حصري, حوارات, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا

المتحدث الرسمي لـ"أيدكس" و"نافدكس" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول النسخة الحالية ومشاركة روسيا

16:49 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 17:24 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالعقيد الركن يوسف محمد البلوشي المتحدث الرسمي لمعرضي أيدكس ونافدكس
العقيد الركن يوسف محمد البلوشي المتحدث الرسمي لمعرضي أيدكس ونافدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
قال العقيد الركن يوسف محمد البلوشي، المتحدث الرسمي لمعرضي "أيدكس و"نافدكس" 2025، إن الإمارات منفتحة على التعاون مع جميع الدول ومن بينها روسيا.
وأشاد المتحدث الرسمي بمستوى التعاون بين روسيا والإمارات، موضحا أن مشاركة روسيا في المعرض تؤكد مستوى هذا التعاون.
وأوضح، في مقابلة مع "سبوتنيك" أن النسخة الحالية من معرضي "أيدكس" و"نافدكس" حققت نجاحا مهما، من حيث مشاركة الشركات والدول وكذلك من حيث حجم المبيعات.
الصاروخ الروسي الموجه إكس يواف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
روسيا تعيد تشكيل الاستراتيجيات العسكرية العالمية بعد كشفها عن صاروخ موجه جديد في "آيدكس"
11:42 GMT
إلى نص الحوار...
بداية، سيادة العقيد نرحب بك عبر "سبوتنيك"، ونريد التعرف منك على أبرز المستجدات في الدورة الحالية من معرض "أيدكس" و"نافدكس" لعام 2025 في أبوظبي
يعد معرض الدفاع الدولي "أيدكس" ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس"، من أكبر المعارض العالمية، كما أنه كبر منصة تلتقي فيها الشركات العالمية لتعرف أحدث المنتجات والصناعات والابتكارات، بشأن الحلول الدفاعية.
في هذه النسخة تميزت المنصة أو المعرض بمساحة أكبر بزيادة 10 في المئة عن المساحة السابقة في نسختها السابقة لتصل إلى 181 ألف متر مربع، وكذلك عدد الشركات العارضة زادت بنسبة 16 في المئة لتصل عدد الشركات إلى 1565 من 65 دولة.
لو تحدثنا عن العلاقات أو الاتفاقيات أو ربما أهمية هذا المعرض في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون بينها وبين دولة روسيا، كيف تقيمون الأمر؟
بالطبع دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في مجال التعاون الدولي، وهذا أكبر دليل في المعرض بوجود 65 دولة هنا في "أيدكس" و"نافدكس"، كما أن دولة الإمارات ترحب بجميع الدول للمشاركة في المعرض لطرح أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات والتسليح والحلول الدفاعية من عدة دول.
كما تعد دولة روسيا من الدول المتطورة في الصناعات الدفاعية، ولها تعاون كبير مع دولة الإمارات المتحدة والدليل وجودها في المعرض وعرض أحدث إنتاج الصناعات الروسية حيث تتفوق بشكل كبير جدا في صناعتها الدفاعية.
اللواء مختار عبد الطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل حاليا على مشاريع مشتركة لإنتاج معدات دفاعية جديدة
12:57 GMT
بالتأكيد تهتم الدول في توطين التكنولوجيات الحديثة والأسلحة المتطورة.. هل من المرتقب أن نرى المزيد التعاون بين روسيا والإمارات في المستقبل؟
دولة الإمارات العربية المتحدة دائما تتطلع إلى التعاون مع جميع الدول ودولة روسيا هي إحدى الدول المتعاونة مع الإمارات في مختلف المجالات، خاصة المجال العسكري، ونتطلع إلى التعاون مع المزيد مع جميع الدول في النسخة القادمة، كما هو الحال في النسخة الحالية.
تقدم الإمارات في جناحها في "أيدكس" الكثير من الصناعات المتطورة الحديثة.. ما أبرز هذه الصناعات التي تقدمها في هذه النسخة سواء من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع وعلى الجانب الآخر أيضا في "نافدكس"؟
تعرض هنا في المعرض، الكثير من المنتجات الإماراتية والعالمية، وتتضمن العديد من الابتكارات مثل الأنظمة اللوجستية والذكاء الاصطناعي وأنظمة متطورة لجميع مختلف المجالات العسكرية، البحرية والجوية وكذلك البرية، وهذا يؤكد نجاح المعرض، خاصة أن أرقام الصفقات حتى الآن تتخطى نظيرتها في النسخة السابقة.
إذا كيف ترون سير فعاليات المعرض حتى الآن؟
تخلل المعرض العديد من العروض العسكرية والعروض الحية، كذلك وطرح العديد من الكثير من التحديات خلال الجلسات الحوارية في أيام المعرض، سواء في معرض "أيدكس" أو معرض "نافدكس"، وجميع الفعاليات تؤكد نجاح المعرض، خاصة أن طرح الحلول وأبرز التحديات وكيفية التوصل للحلول المناسبة سواء كان في الذكاء الاصطناعي أو المعدات، يعد بمثابة خطوة هامة.

أجرى الحوار: محمد حميدة - أحمد عبد الوهاب

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