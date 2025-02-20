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رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل حاليا على مشاريع مشتركة لإنتاج معدات دفاعية جديدة
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل حاليا على مشاريع مشتركة لإنتاج معدات دفاعية جديدة
سبوتنيك عربي
أدلى اللواء مختار عبد الطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحديث لوكالة "سبوتنيك" حول مشاركة الهيئة في معرض "آيدكس 2025"، وأحدث جهود الهيئة لمواكبة التطورات... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T12:57+0000
2025-02-20T12:57+0000
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سيادة اللواء، ما الجديد الذي تقدمه الهيئة العربية للتصنيع في معرض "آيدكس 2025" في أبوظبي هذا العام؟نحن في الهيئة العربية للتصنيع نحرص دائمًا على المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، حيث يمثل معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس 2025" فرصة كبيرة لنا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية عالميًا.هذا العام، تمثل مشاركتنا في المعرض فرصة متميزة لعرض منتجاتنا الدفاعية المتطورة، التي تعكس مدى التقدم الذي حققته الهيئة في مجال التصنيع العسكري، كما يتيح لنا المعرض فرصة تبادل الخبرات مع الشركات العالمية الكبرى ومناقشة أحدث الاتجاهات التكنولوجية في مجال الدفاع، إلى جانب البحث عن فرص تعاون جديدة تسهم في تعزيز القدرات التصنيعية المصرية.هل تمكنتم خلال هذه الدورة من تحقيق نجاحات جديدة مقارنة بالدورات السابقة؟بالتأكيد، كل دورة من المعرض تتيح لنا فرصًا جديدة لعقد شراكات واتفاقيات تعاون، خلال المشاركات السابقة، نجحنا في التواصل مع العديد من الشركات الدولية، ما أسفر عن اتفاقيات تعاون مشتركة. وفي هذه الدورة، تمكنا بالفعل من تعزيز تعاوننا مع بعض الشركات التي التقينا بها سابقًا، ونعمل حاليًا على مشاريع مشتركة لإنتاج معدات دفاعية جديدة داخل مصانع الهيئة.تعد مثل هذه المعارض فرصة ذهبية للتواصل مع الشركات الكبرى والتعرف على أحدث التقنيات، مما يساعد في تطوير الصناعات الدفاعية المصرية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.في ظل التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأنظمة الدفاعية، كيف تواكب الهيئة العربية للتصنيع هذه المستجدات؟من لم يواكب التطورات العلمية يخرج من المنافسة، العالم يشهد سباقًا محمومًا في مجال التكنولوجيا العسكرية، ونحن في الهيئة ندرك أهمية مواكبة هذه التغيرات، لذلك نحرص على تدريب مهندسينا وفنيينا وتأهيلهم على أحدث التقنيات.لدينا أكاديميتان للتدريب، إحداهما في مصر الجديدة والأخرى في حلوان، حيث نعمل على رفع كفاءة كوادرنا في مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى في إرسال مهندسيها للتدريب لدينا، كما تتعاون كليات الهندسة معنا عبر برامج تدريبية لطلابها خلال فترات الإجازة الصيفية.كل هذه الجهود تهدف إلى ضمان بقاء الهيئة العربية للتصنيع في صدارة الصناعات الدفاعية، ليس فقط في مصر، ولكن على مستوى المنطقة العربية أيضًا.أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب – محمد حميدة
https://sarabic.ae/20250220/استمرارا-للتفوق-طرازات-جديدة-من-المروحيات-الروسية-لإسعافات-الطوارئ-والشرطة-في-آيدكس-2025-1097994649.html
https://sarabic.ae/20250220/روسيا-تعيد-تشكيل-الاستراتيجيات-العسكرية-العالمية-بعد-كشفها-عن-صاروخ-موجه-جديد-في-آيدكس-1097988798.html
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حصري, حوارات, أيدكس 2025, مصر, العالم العربي, الأخبار
حصري, حوارات, أيدكس 2025, مصر, العالم العربي, الأخبار

رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل حاليا على مشاريع مشتركة لإنتاج معدات دفاعية جديدة

12:57 GMT 20.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAاللواء مختار عبد الطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
اللواء مختار عبد الطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
أدلى اللواء مختار عبد الطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحديث لوكالة "سبوتنيك" حول مشاركة الهيئة في معرض "آيدكس 2025"، وأحدث جهود الهيئة لمواكبة التطورات العلمية في مجال الصناعات الدفاعية، وإلى نص الحوار:
سيادة اللواء، ما الجديد الذي تقدمه الهيئة العربية للتصنيع في معرض "آيدكس 2025" في أبوظبي هذا العام؟
نحن في الهيئة العربية للتصنيع نحرص دائمًا على المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، حيث يمثل معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس 2025" فرصة كبيرة لنا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية عالميًا.
هذا العام، تمثل مشاركتنا في المعرض فرصة متميزة لعرض منتجاتنا الدفاعية المتطورة، التي تعكس مدى التقدم الذي حققته الهيئة في مجال التصنيع العسكري، كما يتيح لنا المعرض فرصة تبادل الخبرات مع الشركات العالمية الكبرى ومناقشة أحدث الاتجاهات التكنولوجية في مجال الدفاع، إلى جانب البحث عن فرص تعاون جديدة تسهم في تعزيز القدرات التصنيعية المصرية.
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
استمرارا للتفوق... طرازات جديدة من المروحيات الروسية لإسعافات الطوارئ والشرطة في "آيدكس 2025"
12:25 GMT
هل تمكنتم خلال هذه الدورة من تحقيق نجاحات جديدة مقارنة بالدورات السابقة؟
بالتأكيد، كل دورة من المعرض تتيح لنا فرصًا جديدة لعقد شراكات واتفاقيات تعاون، خلال المشاركات السابقة، نجحنا في التواصل مع العديد من الشركات الدولية، ما أسفر عن اتفاقيات تعاون مشتركة. وفي هذه الدورة، تمكنا بالفعل من تعزيز تعاوننا مع بعض الشركات التي التقينا بها سابقًا، ونعمل حاليًا على مشاريع مشتركة لإنتاج معدات دفاعية جديدة داخل مصانع الهيئة.
تعد مثل هذه المعارض فرصة ذهبية للتواصل مع الشركات الكبرى والتعرف على أحدث التقنيات، مما يساعد في تطوير الصناعات الدفاعية المصرية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
الصاروخ الروسي الموجه إكس يواف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
روسيا تعيد تشكيل الاستراتيجيات العسكرية العالمية بعد كشفها عن صاروخ موجه جديد في "آيدكس"
11:42 GMT
في ظل التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأنظمة الدفاعية، كيف تواكب الهيئة العربية للتصنيع هذه المستجدات؟
من لم يواكب التطورات العلمية يخرج من المنافسة، العالم يشهد سباقًا محمومًا في مجال التكنولوجيا العسكرية، ونحن في الهيئة ندرك أهمية مواكبة هذه التغيرات، لذلك نحرص على تدريب مهندسينا وفنيينا وتأهيلهم على أحدث التقنيات.
لدينا أكاديميتان للتدريب، إحداهما في مصر الجديدة والأخرى في حلوان، حيث نعمل على رفع كفاءة كوادرنا في مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى في إرسال مهندسيها للتدريب لدينا، كما تتعاون كليات الهندسة معنا عبر برامج تدريبية لطلابها خلال فترات الإجازة الصيفية.
كل هذه الجهود تهدف إلى ضمان بقاء الهيئة العربية للتصنيع في صدارة الصناعات الدفاعية، ليس فقط في مصر، ولكن على مستوى المنطقة العربية أيضًا.
أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب – محمد حميدة
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