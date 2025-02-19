https://sarabic.ae/20250219/في-مشاركتها-الأولى-قطر-تستعرض-أحدث-تقنياتها-في-معرض-آيدكس-2025-1097960667.html
في مشاركتها الأولى... قطر تستعرض أحدث تقنياتها في معرض "آيدكس 2025"
في مشاركتها الأولى... قطر تستعرض أحدث تقنياتها في معرض "آيدكس 2025"
سبوتنيك عربي
تشارك دولة قطر للمرة الأولى في معرض "آيدكس 2025" للدفاع، المقام في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:41+0000
2025-02-19T13:41+0000
2025-02-19T13:41+0000
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وتشارك مجموعة شركات "برزان القابضة"، الذراع الاستثماري لوزارة الدفاع القطرية، بأحدث صناعاتها الدفاعية في معرض "آيدكس 2025" المقام في أبوظبي، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتستعرض مجموعة من المنتجات والحلول المتطورة التي تشمل أنظمة تسليح معيارية مصنعة محليا، وذخائر عالية الجودة، ونظم أسلحة محمولة متطورة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منصة "عتاد" المتكاملة لإدارة التسليح، وفقا للمعروضات داخل الجناح الخاص في دولة قطر والذي يشارك للمرة الأولى.ويعرض جناح الدولة أنظمة التسليح المعيارية المصنعة محليا وذخائر عالية الجودة من عيار صغير ومتوسط في مصنع بارود للذخيرة، ونظم الأسلحة المحمولة المتطورة التي تنتجها شركة "بندق" وهي مشروع مشترك بين برزان القابضة ومجموعة بيريتا القابضة، وكذلك أنظمة مضادة للطائرات المسيَّرة التي تنتجها شركة "أربات".كما تقدم مجموعة من التقنيات المتقدمة تشمل تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة.وتعد "برزان القابضة" ذراع الاستثمار الاستراتيجي لوزارة الدفاع القطرية، وتأسست في عام 2016 وهي شركة مملوكة بالكامل لدولة قطر.كما تقدم برزان القابضة كذلك منصة "عتاد" المتكاملة للتسليح التي صممها وطورها بالكامل فريق الهندسة والأنظمة بالشركة، وتمثل نقلة نوعية في عمليات إدارة التسليح، إذ تعمل على أتمتة العملية بالكامل بدءًا من إصدار الطلب حتى إدارة المخزون بكفاءة.كما تشمل تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة، وحلول القيادة والسيطرة.
https://sarabic.ae/20250219/آيدكس-2025-برج-مراقبة-إماراتي-لحماية-الحدود-يعمل-بالذكاء-الاصطناعي-صور-1097958286.html
https://sarabic.ae/20250218/مشاركة-موسعة-للشركات-السعودية-في-آيدكس-أبو-ظبي-1097928278.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, حصري
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, حصري
في مشاركتها الأولى... قطر تستعرض أحدث تقنياتها في معرض "آيدكس 2025"
حصري
تشارك دولة قطر للمرة الأولى في معرض "آيدكس 2025" للدفاع، المقام في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري.
وتشارك مجموعة شركات "برزان القابضة"، الذراع الاستثماري لوزارة الدفاع القطرية، بأحدث صناعاتها الدفاعية في معرض "آيدكس 2025" المقام في أبوظبي، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
وتستعرض مجموعة من المنتجات والحلول المتطورة التي تشمل أنظمة تسليح معيارية مصنعة محليا، وذخائر عالية الجودة، ونظم أسلحة محمولة متطورة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منصة "عتاد" المتكاملة لإدارة التسليح، وفقا للمعروضات داخل الجناح الخاص في دولة قطر والذي يشارك للمرة الأولى.
ويعرض جناح الدولة أنظمة التسليح المعيارية المصنعة محليا وذخائر عالية الجودة من عيار صغير ومتوسط في مصنع بارود للذخيرة، ونظم الأسلحة المحمولة المتطورة التي تنتجها شركة "بندق" وهي مشروع مشترك بين برزان القابضة ومجموعة بيريتا القابضة، وكذلك أنظمة مضادة للطائرات المسيَّرة التي تنتجها شركة "أربات".
كما تقدم مجموعة من التقنيات المتقدمة
تشمل تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة.
وتعد "برزان القابضة" ذراع الاستثمار الاستراتيجي لوزارة الدفاع القطرية، وتأسست في عام 2016 وهي شركة مملوكة بالكامل لدولة قطر.
كما تقدم برزان القابضة كذلك منصة "عتاد" المتكاملة للتسليح التي صممها وطورها بالكامل فريق الهندسة والأنظمة بالشركة، وتمثل نقلة نوعية في عمليات إدارة التسليح، إذ تعمل على أتمتة العملية بالكامل بدءًا من إصدار الطلب حتى إدارة المخزون بكفاءة.
كما تشمل تقنيات مضادة للطائرات
المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة، وحلول القيادة والسيطرة.