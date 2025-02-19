في مشاركتها الأولى... قطر تستعرض أحدث تقنياتها في معرض "آيدكس 2025"

عربي
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
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https://sarabic.ae/20250219/في-مشاركتها-الأولى-قطر-تستعرض-أحدث-تقنياتها-في-معرض-آيدكس-2025-1097960667.html
في مشاركتها الأولى... قطر تستعرض أحدث تقنياتها في معرض "آيدكس 2025"
في مشاركتها الأولى... قطر تستعرض أحدث تقنياتها في معرض "آيدكس 2025"
سبوتنيك عربي
تشارك دولة قطر للمرة الأولى في معرض "آيدكس 2025" للدفاع، المقام في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:41+0000
2025-02-19T13:41+0000
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وتشارك مجموعة شركات "برزان القابضة"، الذراع الاستثماري لوزارة الدفاع القطرية، بأحدث صناعاتها الدفاعية في معرض "آيدكس 2025" المقام في أبوظبي، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتستعرض مجموعة من المنتجات والحلول المتطورة التي تشمل أنظمة تسليح معيارية مصنعة محليا، وذخائر عالية الجودة، ونظم أسلحة محمولة متطورة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منصة "عتاد" المتكاملة لإدارة التسليح، وفقا للمعروضات داخل الجناح الخاص في دولة قطر والذي يشارك للمرة الأولى.ويعرض جناح الدولة أنظمة التسليح المعيارية المصنعة محليا وذخائر عالية الجودة من عيار صغير ومتوسط في مصنع بارود للذخيرة، ونظم الأسلحة المحمولة المتطورة التي تنتجها شركة "بندق" وهي مشروع مشترك بين برزان القابضة ومجموعة بيريتا القابضة، وكذلك أنظمة مضادة للطائرات المسيَّرة التي تنتجها شركة "أربات".كما تقدم مجموعة من التقنيات المتقدمة تشمل تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة.وتعد "برزان القابضة" ذراع الاستثمار الاستراتيجي لوزارة الدفاع القطرية، وتأسست في عام 2016 وهي شركة مملوكة بالكامل لدولة قطر.كما تقدم برزان القابضة كذلك منصة "عتاد" المتكاملة للتسليح التي صممها وطورها بالكامل فريق الهندسة والأنظمة بالشركة، وتمثل نقلة نوعية في عمليات إدارة التسليح، إذ تعمل على أتمتة العملية بالكامل بدءًا من إصدار الطلب حتى إدارة المخزون بكفاءة.كما تشمل تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة، وحلول القيادة والسيطرة.
https://sarabic.ae/20250219/آيدكس-2025-برج-مراقبة-إماراتي-لحماية-الحدود-يعمل-بالذكاء-الاصطناعي-صور-1097958286.html
https://sarabic.ae/20250218/مشاركة-موسعة-للشركات-السعودية-في-آيدكس-أبو-ظبي-1097928278.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, حصري
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, حصري

في مشاركتها الأولى... قطر تستعرض أحدث تقنياتها في معرض "آيدكس 2025"

13:41 GMT 19.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "آيدكس 2025" في الإمارات
معرض آيدكس 2025 في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
تشارك دولة قطر للمرة الأولى في معرض "آيدكس 2025" للدفاع، المقام في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري.
وتشارك مجموعة شركات "برزان القابضة"، الذراع الاستثماري لوزارة الدفاع القطرية، بأحدث صناعاتها الدفاعية في معرض "آيدكس 2025" المقام في أبوظبي، بحسب مراسل "سبوتنيك".
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
"آيدكس-2025".. برج مراقبة إماراتي لحماية الحدود يعمل بالذكاء الاصطناعي.. صور
12:33 GMT
وتستعرض مجموعة من المنتجات والحلول المتطورة التي تشمل أنظمة تسليح معيارية مصنعة محليا، وذخائر عالية الجودة، ونظم أسلحة محمولة متطورة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منصة "عتاد" المتكاملة لإدارة التسليح، وفقا للمعروضات داخل الجناح الخاص في دولة قطر والذي يشارك للمرة الأولى.
ويعرض جناح الدولة أنظمة التسليح المعيارية المصنعة محليا وذخائر عالية الجودة من عيار صغير ومتوسط في مصنع بارود للذخيرة، ونظم الأسلحة المحمولة المتطورة التي تنتجها شركة "بندق" وهي مشروع مشترك بين برزان القابضة ومجموعة بيريتا القابضة، وكذلك أنظمة مضادة للطائرات المسيَّرة التي تنتجها شركة "أربات".
كما تقدم مجموعة من التقنيات المتقدمة تشمل تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة.
مشاركة موسعة للشركات السعودية في آيدكس أبو ظبي  - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
مشاركة موسعة للشركات السعودية في "آيدكس أبو ظبي"
أمس, 14:44 GMT
وتعد "برزان القابضة" ذراع الاستثمار الاستراتيجي لوزارة الدفاع القطرية، وتأسست في عام 2016 وهي شركة مملوكة بالكامل لدولة قطر.
كما تقدم برزان القابضة كذلك منصة "عتاد" المتكاملة للتسليح التي صممها وطورها بالكامل فريق الهندسة والأنظمة بالشركة، وتمثل نقلة نوعية في عمليات إدارة التسليح، إذ تعمل على أتمتة العملية بالكامل بدءًا من إصدار الطلب حتى إدارة المخزون بكفاءة.
كما تشمل تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، ونظم متكاملة مضادة للطائرات المسيرة، ونظم مضادة للمركبات الأرضية المسيرة، وحلول القيادة والسيطرة.
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