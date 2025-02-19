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"آيدكس-2025".. برج مراقبة إماراتي لحماية الحدود يعمل بالذكاء الاصطناعي.. صور
"آيدكس-2025".. برج مراقبة إماراتي لحماية الحدود يعمل بالذكاء الاصطناعي.. صور
سبوتنيك عربي
كشفت الإمارات، خلال مشاركتها في معرض "آيدكس-2025"، عن أحد أكثر أنظمة المراقبة والدفاع الإلكتروني تطورا، والمصمم للعمل بالذكاء الاصطناعي لتأمين الحدود والمنشآت... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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مراقبة متقدمة بذكاء اصطناعيوحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يتميز البرج بقدرته على رصد الأهداف المتحركة لمسافات بعيدة وتحليلها بدقة، حيث يمكنه التمييز بين المعدات العسكرية والمدنية واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لنوع الهدف.كما أن غرفة عمليات البرج تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل الحاجة إلى العنصر البشري، حيث يقتصر دور الإنسان على الإشراف فقط.اتصال فوري وتنسيق بين الأبراجويستطيع "أجنتك غارد تاور" العمل في مناطق نائية بفضل اتصاله بالأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية، ما يسمح بتشغيله على مسافات بعيدة من غرفة العمليات.حماية استراتيجية للمنشآت الحيويةويتميز البرج بمدى دفاعي يتجاوز 2 كيلومتر، ما يجعله مثاليًا لحماية الحدود، المطارات، السفارات والمنشآت العسكرية.ومع قدراته الفائقة في التحليل الفوري للأحداث، يوفر"أجنتك غارد تاور" مستوى غير مسبوق من الأمان والاستجابة السريعة للتهديدات المحتملة.
https://sarabic.ae/20250219/الإمارات-تعقد-صفقات-بأكثر-من-5-مليارات-دولار-في-آيدكس-2025-1097951786.html
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أيدكس 2025, حصري, رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أيدكس 2025, حصري, رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

"آيدكس-2025".. برج مراقبة إماراتي لحماية الحدود يعمل بالذكاء الاصطناعي.. صور

12:33 GMT 19.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبرج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
كشفت الإمارات، خلال مشاركتها في معرض "آيدكس-2025"، عن أحد أكثر أنظمة المراقبة والدفاع الإلكتروني تطورا، والمصمم للعمل بالذكاء الاصطناعي لتأمين الحدود والمنشآت الحيوية مثل المطارات والسفارات.

مراقبة متقدمة بذكاء اصطناعي

وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يتميز البرج بقدرته على رصد الأهداف المتحركة لمسافات بعيدة وتحليلها بدقة، حيث يمكنه التمييز بين المعدات العسكرية والمدنية واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لنوع الهدف.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبرج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبرج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبرج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبرج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبرج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
3/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
4/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
5/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
برج مراقبة إماراتي جديد يمكنه العمل كحرس حدود وحماية السفارات والمطارات
كما أن غرفة عمليات البرج تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل الحاجة إلى العنصر البشري، حيث يقتصر دور الإنسان على الإشراف فقط.

اتصال فوري وتنسيق بين الأبراج

ويستطيع "أجنتك غارد تاور" العمل في مناطق نائية بفضل اتصاله بالأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية، ما يسمح بتشغيله على مسافات بعيدة من غرفة العمليات.
الإعلان عن الصفقات التي أبرمتها الإمارات خلال أول 3 أيام من أيديكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
الإمارات تعقد صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار في "آيدكس" و"نافدكس"
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كما يمكن دمج أبراج عدة في شبكة موحدة، بحيث تتبادل المعلومات فورا فيما بينها، فعند رصد أحد الأبراج لهدف مشبوه، تتعاون الأبراج الأخرى في تعقب الهدف، ما يتيح استجابة دفاعية سريعة ودقيقة.

حماية استراتيجية للمنشآت الحيوية

ويتميز البرج بمدى دفاعي يتجاوز 2 كيلومتر، ما يجعله مثاليًا لحماية الحدود، المطارات، السفارات والمنشآت العسكرية.
ومع قدراته الفائقة في التحليل الفوري للأحداث، يوفر"أجنتك غارد تاور" مستوى غير مسبوق من الأمان والاستجابة السريعة للتهديدات المحتملة.
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