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الإمارات تعقد صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار في "آيدكس" و"نافدكس"
الإمارات تعقد صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار في "آيدكس" و"نافدكس"
سبوتنيك عربي
بلغت قيمة الصفقات المحلية والدولية، التي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إبرامها حتى اليوم الثالث من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" في النسخة الحالية المقامة في... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T11:18+0000
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس "التوازن" المسؤول عن التعاقدات والصفقات بمعرضي "أيدكس و"نافدكس"، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".وبلغت قيمة الصفقات بين قطاعات الصناعات المحلية نحو 9.6 مليار درهم (نحو 2.6 مليار دولار) وعددها 7 صفقات، بينما بلغت قيمة الصفقات الدولية بين دولة الإمارات والقطاعات الدولية الأخرى 523 مليون درهم (نحو 142 مليون دولار) وعددها 3 صفقات.وردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول تناقص عدد الصفقات الموقعة بين الإمارات والقطاعات المحلية والدولية، قال ماجد أحمد الجابري، المتحدث باسم مجلس "توازن": "الصفقات يتم الإعلان عنها تباعا وفي نهاية أيام المعرض يمكن الحديث عن إجمالي عدد الصفقات في هذه الدورة من معرضي آيدكس ونافدكس".وتشهد دورة عام 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
https://sarabic.ae/20250218/مشاركة-موسعة-للشركات-السعودية-في-آيدكس-أبو-ظبي-1097928278.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025

الإمارات تعقد صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار في "آيدكس" و"نافدكس"

11:18 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 11:19 GMT 19.02.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالإعلان عن الصفقات التي أبرمتها الإمارات خلال أول 3 أيام من أيديكس 2025
الإعلان عن الصفقات التي أبرمتها الإمارات خلال أول 3 أيام من أيديكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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بلغت قيمة الصفقات المحلية والدولية، التي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إبرامها حتى اليوم الثالث من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" في النسخة الحالية المقامة في العاصمة أبوظبي، نحو 20 مليار درهم إماراتي (نحو 5.4 مليار دولار).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس "التوازن" المسؤول عن التعاقدات والصفقات بمعرضي "أيدكس و"نافدكس"، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
وبلغت قيمة الصفقات بين قطاعات الصناعات المحلية نحو 9.6 مليار درهم (نحو 2.6 مليار دولار) وعددها 7 صفقات، بينما بلغت قيمة الصفقات الدولية بين دولة الإمارات والقطاعات الدولية الأخرى 523 مليون درهم (نحو 142 مليون دولار) وعددها 3 صفقات.
مشاركة موسعة للشركات السعودية في آيدكس أبو ظبي  - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
مشاركة موسعة للشركات السعودية في "آيدكس أبو ظبي"
أمس, 14:44 GMT
وردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول تناقص عدد الصفقات الموقعة بين الإمارات والقطاعات المحلية والدولية، قال ماجد أحمد الجابري، المتحدث باسم مجلس "توازن": "الصفقات يتم الإعلان عنها تباعا وفي نهاية أيام المعرض يمكن الحديث عن إجمالي عدد الصفقات في هذه الدورة من معرضي آيدكس ونافدكس".
وتشهد دورة عام 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.
كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
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