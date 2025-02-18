https://sarabic.ae/20250218/عدسة-سبوتنيك-ترصد-معروضات-الجناح-الروسي-ومنظومات-الدفاع-الجوي-المتطورة-في-آيدكس-2025-1097902275.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد معروضات الجناح الروسي ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة في "آيدكس 2025"

عدسة "سبوتنيك" ترصد معروضات الجناح الروسي ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة في "آيدكس 2025"

سبوتنيك عربي

يعرض الجناح الروسي مجموعة كبيرة من معدات الدفاع الجوي متمثلة في منظومات الصواريخ من مختلف الأنواع التي تصيب الأهداف القريبة والبعيدة بدقة كبيرة. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T08:58+0000

2025-02-18T08:58+0000

2025-02-18T08:58+0000

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ويشمل ذلك منظومات الصواريخ المطورة التي يمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية وطائرات الاستطلاع، مثل "إيواكس" والطائرات الشبحية بدقة متناهية وعلى ارتفاعات تتجاوز 30 كيلومترا، حسبما رصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.وحظيت معروضات جناح الدفاع الجوي بإقبال ومشاهدة كبيرة من زوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم بالتطور الكبير والتكنولوجي الذي تتمتع به الصناعات الروسية.وفي الجناح رقم 10 في مجمع المعارض "أدنيك" وتبلغ مساحته الإجمالية ما يقرب من 1000 متر مربع ويبلغ عدد المشاركين أكثر من 30 مؤسسة من المجمع الصناعي العسكري لروسيا.سوف يتم تشغل الدبابة من طراز "تي 90 إم سي" من تصميم وتصنيع شركة "أورال فاغون زافود"(وهي جزء من مؤسسة "روستيخ" الحكومية)، ويتضمن هذا النموذج أحدث التقنيات والحلول الفنية الجديدة.والدبابة محمية مع أخذ بالاعتبار التجربة القتالية لمواجهة المجموعة الكاملة من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات: الطائرات المسيرة الضاربة والطائرات المسيرة المزودة بتقنية الواقع الافتراضي والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وقواذف القنابل اليدوية المضادة للدبابات.بالإضافة إلى مجموعة الحماية التي تشمل الحماية الديناميكية والشاشات الشبكية ووسائل الإعاقة الإلكترونية المضادة للمسيرات والحماية النشطة، وتم تطبيق في الدبابة مبدأ التدريع المتنوع والمتباين.وتم تجهيز الدبابة بنظام جديد للتحكم في الرماية من نوع "المتن الرقمي"، كما تم إدخال أنظمة متكاملة لإدارة المعلومات والقيادة وغيرها من الحلول المبتكرة في تصميمها. تمتلك الدبابة القدرة الفائقة على الرماية من خلال استخدام الذخائر الخارقة للدروع ذات العيار المصغر الجديدة والذخائر الشديدة الانفجار التي يتم تفجيرها عن البعد والصواريخ الموجهة.وفي جناح شركة "الأنظمة العالية الدقة" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية ستقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" لوفود من الشرق الأوسط والدول الأخرى المشاركة في المعرض مجموعة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز ""Pantsir-SMD-E" مع صواريخ جديدة موجهة مضادة للطائرات، مجموعة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "Kornet-EM" في شكل مجدد ومحدث وكذلك الوحدة القتالية من طراز "Berezhok".مجموعة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز " Pantsir-SMD-E" هي أحدث وسيلة للدفاع الجوي ذات المدى القصير جدا.وتخصص هذه المجموعة للدفاع عن المنشآت المحمية من جميع أنواع الطائرات دون طيار، بما في ذلك المروحيات الرباعية. وتمكّن الوحدة النارية المتكونة من 48 صاروخا صغيرا من طراز TKB-1055 تم تحسينها وتطويرها من حيث "الفعالية والتكلفة"، من أن تقوم بصد الهجمات الجوية لفترة طويلة، بما في ذلك عن طريق الرماية بالرشقات. كما يمكن أن تستخدم المجموعة الصواريخ التي يصل مداها إلى 20 كيلومترا.وتتوقع شركة "روس أوبورون إكسبورت" اهتماما متزايدا بالمجموعة من طراز "Pantsir-SMD-E" الجديدة في الشرق الأوسط. وهي اليوم أفضل حل في السوق العالمية لحماية منشآت البنية التحتية والدفاع عنها، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومن جميع أنواع التهديدات الجوية لأنها لا تتطلب مواقع تركيب خاصة، ويمكن وضعها على المباني أو على بلاطة خرسانية ويمكن التحكم فيها عن بعد وتنفيذ الرماية بالرشقات أو استلام البيانات من الرادارات الخارجية.وفي قطاع الدفاع الجوي أيضًا سيقدم مجمع الشركات "ألماز - أنتي" مجموعة واسعة من مجموعات وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات البعيدة المدى والمتوسطة المدى والقصيرة المدى.وحصلت مجموعة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز Kornet-EM التي تم تحديثها بناءً على نتائج استخدامها القتالي على وظيفة التحكم عن بعد التي تضمن سلامة المشغل في حالة تعرضه للنيران الجوابية من قبل العدو. ويمكن للمجموعة أن تستخدم الصواريخ من طراز " Bulat" الجديدة القادرة على تدمير أي مركبة ومعدة ذات دروع تصل إلى 250 مم خلف الدرع التفاعلي.وتخصص الوحدة القتالية "Berezhok" لتركيبها على هياكل المركبات المدرعة المدولبة والمجنزرة من الإنتاج الروسي والأجنبي على حد سواء، وتمكن الحلول المبتكرة التي تم تطبيقها أثناء تصميمها وتحديثها بناءً على نتائج الخبرة القتالية المكتسبة من زيادة إمكانات المركبات القتالية بشكل كبير.وستقوم شركة "روس أوبورون إكسبورت" باطلاع ضيوف المعرض على الذخائر الجوالة الروسية وطائرات الاستطلاع دون طيار. ومن المتوقع أن ينصب الاهتمام الرئيسي على الذخائر الجوالة من طراز "KUB-2-1E" و "KUB-2-2E" من مجمع الشركات "كلاشنيكوف" التي يتم عرضها لأول مرة.وقام المطورون في الجيل الجديد لـ "KUB" بتنفيذ وتطبيق وظائف تتناسب مع واقع الأعمال القتالية الحديثة، كما سيتم عرض مجموعة "Lancet-E" في هذا المجال.وفي منطقة مجموعات وأنظمة البنادق الحديثة، ستعرض شركة "روس أوبورون إكسبورت" مجموعة من البنادق الرشاشة كلاشنيكوف الهجومية من أحدث جيل، وبندقية القنص "تشوكافين" والمسدس الرشاش PPK-20 وبنادق عالية الدقة من طراز "ORSIS" بالإضافة إلى العديد من مناظير التصويب الموازية والبصرية والليزرية والحرارية.وخلال سير المعرض، ستقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" عروضاً عامة لأهم المنتجات الجديدة المعروضة:وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.

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