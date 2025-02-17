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https://sarabic.ae/20250217/مستشار-الفعاليات-الدفاعية-بـآيدكس-2025-لـسبوتنيك-تكنولوجيا-الأسلحة-الروسية-لها-أهمية-خاصة-1097886619.html
مستشار الفعاليات الدفاعية بـ"آيدكس 2025" لـ"سبوتنيك": تكنولوجيا الأسلحة الروسية لها أهمية خاصة
مستشار الفعاليات الدفاعية بـ"آيدكس 2025" لـ"سبوتنيك": تكنولوجيا الأسلحة الروسية لها أهمية خاصة
سبوتنيك عربي
قال سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدفاعية في "مجموعة أدنيك"، إن الجانب الروسي يشارك في معرض "آيدكس 2025"، بمستوى جيد جدا. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T17:06+0000
2025-02-17T17:06+0000
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وأوضح لـ"سبوتنيك"، على هامش المعرض، اليوم الاثنين، أن المشاركة الروسية بجناح كامل في "آيدكس" وكذلك في "نافدكس" بالمنطقة الخارجية بشكل متميز، مؤكدا أن التكنولوجيا الروسية تضيف لصناعة الأسلحة أهمية خاصة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن معرض آيدكس 2025 هو الأكبر من حيث الحجم على مدار تاريخه، حيث زاد عدد الشركات بنسبة 16 في المئة، وبلغت المشاركات نحو 1565 شركة، من 65 دولة.ولفت إلى أن المعرض يحظى بفعاليات هامة على هامش المؤتمر، بالإضافة لحلقات نقاشية حوارية للعارضين، على مدار اليوم.كما استحدث المعرض منطقة مخصصة للشركات التي تعمل في معدات الأمن والسلامة، المتعلقة بالحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمتفجرات، وهي سابقة في المعرض هنا في أبو ظبي.ولفت إلى أن الجناح الإماراتي هو الأكبر من حيث المساحة، حيث تشارك نحو 213 شركة، وتعرض أسلحة متطورة وهامة في المعرض.وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
https://sarabic.ae/20250217/الإمارات-تعلن-عن-صفقات-تقارب-4-مليارات-درهم-في-اليوم-الأول-لمعرضي-آيدكس-ونافدكس-2025-1097884365.html
https://sarabic.ae/20250216/دولة-عربية-تكشف-عن-7-ابتكارات-دفاعية-متطورة-محلية-الصنع-في-آيدكس-2025-1097838616.html
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حصري, أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

مستشار الفعاليات الدفاعية بـ"آيدكس 2025" لـ"سبوتنيك": تكنولوجيا الأسلحة الروسية لها أهمية خاصة

17:06 GMT 17.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض "آيدكس 2025" في الإمارات
معرض آيدكس 2025 في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
قال سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدفاعية في "مجموعة أدنيك"، إن الجانب الروسي يشارك في معرض "آيدكس 2025"، بمستوى جيد جدا.
وأوضح لـ"سبوتنيك"، على هامش المعرض، اليوم الاثنين، أن المشاركة الروسية بجناح كامل في "آيدكس" وكذلك في "نافدكس" بالمنطقة الخارجية بشكل متميز، مؤكدا أن التكنولوجيا الروسية تضيف لصناعة الأسلحة أهمية خاصة.
الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025"
15:58 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن معرض آيدكس 2025 هو الأكبر من حيث الحجم على مدار تاريخه، حيث زاد عدد الشركات بنسبة 16 في المئة، وبلغت المشاركات نحو 1565 شركة، من 65 دولة.
ولفت إلى أن المعرض يحظى بفعاليات هامة على هامش المؤتمر، بالإضافة لحلقات نقاشية حوارية للعارضين، على مدار اليوم.
كما استحدث المعرض منطقة مخصصة للشركات التي تعمل في معدات الأمن والسلامة، المتعلقة بالحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمتفجرات، وهي سابقة في المعرض هنا في أبو ظبي.
ولفت إلى أن الجناح الإماراتي هو الأكبر من حيث المساحة، حيث تشارك نحو 213 شركة، وتعرض أسلحة متطورة وهامة في المعرض.
معرض الدفاع الدولي آيدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
دولة عربية تكشف عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع في "آيدكس 2025"
أمس, 15:48 GMT
وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.
كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
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