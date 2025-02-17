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الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025"
الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025"
سبوتنيك عربي
شهدت اليوم الأول من فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025، الإعلان عن توقيع 13 اتفاقية بقيمة إجمالية 3.97 مليار درهم مع شركات محلية ودولية. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T15:58+0000
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية فعاليات اليوم بحضور محمد الزعابي ومهرة بلال وماجد الجابري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، بجانب المستشار سعيد المنصوري.ويعُد مجلس التوازن هو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية.وأعلنت مهرة الظاهري، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، والتي بلغت 9 صفقات بقيمة 3.825 مليار درهم ( 1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)، وتنوعت التعاقدات مع العديد من الشركات، فتم التعاقد مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء الذخائر 685.8 مليون درهم، والتعاقد مع شركة تالس الإمارات للتكنولوجيا، لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة والإسناد الفني بقيمة 110.5 مليون درهم، والتعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء برنامج تزويد البيانات والخدمات الذكية بقيمة 399.4 مليون درهم.وأضافت: "تم التعاقد أيضا مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجستكس لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة 53 مليون درهم، والتعاقد مع شركة التعاقد إنترناشيونال جولدن جروب وشركة إم بي ثري لشراء مهام الطيارين ومعدات الإنقاذ بالطائرات وقطع الغيار بقيمة 309 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إنجازات لنظم البيانات لتقديم خدمات تنفيذ التحول الرقمي بقيمة 138.7 مليون درهم".بدوره صرح محمد الزعابي، بأن "إجمالي الصفقات الدولية بلغت 4 صفقات بقيمة 143.4 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة باتريا لاند سيستم أووي الفنلندية، لتقديم خدمات الإسناد الفني وإصلاح وتوريد قطع غيار آليات الباتريا بقيمة 21 مليون درهم، والتعاقد مع شركة راينميتل إلكترونيكس الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني في مجال صيانة وإصلاح وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية وإدامة منظومة الاشتباك التعبوي بقيمة 71.8 مليون درهم".وفي رده على سؤال "سبوتنيك"، حول المشاركات والأسلحة الجديدة في نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس 2025 خلال المؤتمر الصحفي يقول: "سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدفاعية بالإمارات، شهدنا هذا العام قفزة كبيرة في المنتجات الدفاعية والابتكارات الحديثة وغالبية الشركات تنتظر المعرض كمنصة عالمية لعرض كل ما هو جديد في مجال الأسلحة الدفاعية، لذلك نشاهد الإقبال المتزايد على المشاركات من عام إلى آخر علاوة على عرض أحدث ما أنتجته مصانع السلاح في العالم".من جابه يؤكد ماجد أحمد الجابري، على أهمية معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعد منصة مثالية لالتقاء الشركات الرائدة في هذه الصناعات لتبادل الخبرات والابتكارات.وأشار إلى أن الصفقات الموقعة اليوم تؤكد التوجه الاستراتيجي لمجلس التوازن نحو بناء الشراكات المحلية والدولية وتعزيز القطاع الدفاعي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16% مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16% من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84%.
https://sarabic.ae/20250217/أحدث-تقنيات-الأسلحة-العالمية-في-آيدكس-2025-بالإمارات-1097871598.html
https://sarabic.ae/20250217/روسيا-تكشف-عن-مسيرة-ثقيلة-مدمجة-وطائرة-تدريب-سريعة-لأول-مرة-في-آيدكس-2025-صور-1097854890.html
https://sarabic.ae/20250212/روسيا-تكشف-عن-أسلحتها-المتطورة-ضمن-معرض-آيدكس--2025-في-الإمارات-1097700945.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, أيدكس 2025
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, أيدكس 2025

الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025"

15:58 GMT 17.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025"
الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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شهدت اليوم الأول من فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025، الإعلان عن توقيع 13 اتفاقية بقيمة إجمالية 3.97 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية فعاليات اليوم بحضور محمد الزعابي ومهرة بلال وماجد الجابري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، بجانب المستشار سعيد المنصوري.

ويعُد مجلس التوازن هو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية.
زوار معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة، بجانب مركبة قتالية برمائية وناقلة جنود مدرعة معرض الدفاع آيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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أحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" بالإمارات
13:46 GMT
وأعلنت مهرة الظاهري، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، والتي بلغت 9 صفقات بقيمة 3.825 مليار درهم ( 1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)، وتنوعت التعاقدات مع العديد من الشركات، فتم التعاقد مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء الذخائر 685.8 مليون درهم، والتعاقد مع شركة تالس الإمارات للتكنولوجيا، لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة والإسناد الفني بقيمة 110.5 مليون درهم، والتعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء برنامج تزويد البيانات والخدمات الذكية بقيمة 399.4 مليون درهم.

وتابعت الظاهري، كما تم التعاقد مع شركة "كالدس لاند سيستمس" لشراء آلية متعددة المهام بقيمة 1.809 مليار درهم، والتعاقد مع شركة المسعود لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة وخدمات المعاونة الفنية بقيمة 20 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الجرافات البحرية الوطنية لشراء منصات غير مأهولة بقيمة 299.2 مليون درهم.

وأضافت: "تم التعاقد أيضا مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجستكس لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة 53 مليون درهم، والتعاقد مع شركة التعاقد إنترناشيونال جولدن جروب وشركة إم بي ثري لشراء مهام الطيارين ومعدات الإنقاذ بالطائرات وقطع الغيار بقيمة 309 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إنجازات لنظم البيانات لتقديم خدمات تنفيذ التحول الرقمي بقيمة 138.7 مليون درهم".
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09:28 GMT
بدوره صرح محمد الزعابي، بأن "إجمالي الصفقات الدولية بلغت 4 صفقات بقيمة 143.4 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة باتريا لاند سيستم أووي الفنلندية، لتقديم خدمات الإسناد الفني وإصلاح وتوريد قطع غيار آليات الباتريا بقيمة 21 مليون درهم، والتعاقد مع شركة راينميتل إلكترونيكس الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني في مجال صيانة وإصلاح وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية وإدامة منظومة الاشتباك التعبوي بقيمة 71.8 مليون درهم".

وأضاف الزعابي: "كما تم التعاقد مع شركة راينميتال أير ديفانس السويسرية لتقديم خدمات أعمال الإصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات لنظام الدفاع الجوي بقيمة 18.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ماكسار إنتيليجينس الأمريكية، لتقديم خدمات استئجار أقمار التصوير الفضائي بقيمة 31.9 مليون درهم".

وفي رده على سؤال "سبوتنيك"، حول المشاركات والأسلحة الجديدة في نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس 2025 خلال المؤتمر الصحفي يقول: "سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدفاعية بالإمارات، شهدنا هذا العام قفزة كبيرة في المنتجات الدفاعية والابتكارات الحديثة وغالبية الشركات تنتظر المعرض كمنصة عالمية لعرض كل ما هو جديد في مجال الأسلحة الدفاعية، لذلك نشاهد الإقبال المتزايد على المشاركات من عام إلى آخر علاوة على عرض أحدث ما أنتجته مصانع السلاح في العالم".
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12 فبراير, 08:35 GMT
من جابه يؤكد ماجد أحمد الجابري، على أهمية معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعد منصة مثالية لالتقاء الشركات الرائدة في هذه الصناعات لتبادل الخبرات والابتكارات.
وأشار إلى أن الصفقات الموقعة اليوم تؤكد التوجه الاستراتيجي لمجلس التوازن نحو بناء الشراكات المحلية والدولية وتعزيز القطاع الدفاعي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16% مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16% من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84%.
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