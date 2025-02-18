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https://sarabic.ae/20250218/مشاركة-موسعة-للشركات-السعودية-في-آيدكس-أبو-ظبي-1097928278.html
مشاركة موسعة للشركات السعودية في "آيدكس أبو ظبي"
مشاركة موسعة للشركات السعودية في "آيدكس أبو ظبي"
سبوتنيك عربي
شهد الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة واسعة من قبل كبرى الشركات الوطنية السعودية المتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية،... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T14:44+0000
2025-02-18T14:44+0000
حصري
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أيدكس 2025
رصد عسكري
الأخبار
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، يستعرض الجناح السعودي المشارك في معرض "آيدكس 2025" أحدث التقنيات الدفاعية المطورة محليا، في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، والعديد من المنتجات العسكرية، للتعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، والتي تبرز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.ويضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وعدداً من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية (MEPC)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، ومجموعة الخريف (AlKorayef Group)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (LIFE SHIELD)، وشركة إمعان الدولية (Emaan International)، وشركة قدرة الصناعية (QUDRA Industrial co)، بالإضافة إلى الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC).ويمثل الجناح السعودي فرصة كبيرة لإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات الصناعية العسكرية والتقنيات الدفاعية المتقدمة، ويسلط الضوء على دور الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتميزة في هذا القطاع، كما يتيح للزوار التعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية، ويساهم في فتح آفاق التعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامة. وانطلقت، اليوم، أعمال الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025" والذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وقد شارك معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، في انطلاقة أعمال الجناح السعودي، بحضور رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي، والسفير السعودي لدى دولة الأمارات العربية المتحدة سلطان بن عبد الله اللوحيان العنقري، وعدداً من المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار في القطاع. وأكد معالي المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أهمية مشاركة المملكة في "آيدكس 2025 " كمنصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث التقنيات العسكرية، وبناء شراكات دولية تعزز قدرات المملكة الدفاعية والأمنية، مشيرًا إلى أن الجناح السعودي يمثل نافذة استراتيجية تؤكد التزام المملكة بتطوير قطاعها الدفاعي، وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة نحو توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
https://sarabic.ae/20250218/صفقات-بـنحو-10-مليار-درهم-خلال-يومين-في-آيدكس-ونافدكس-2025-1097926700.html
https://sarabic.ae/20250218/سبوتنيك-ترصد-أنظمة-يتم-التحكم-فيها-عن-بعد-لتشغيل-المدافع-الرشاشة-في-آيدكس-2025-صور-1097913561.html
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حصري, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, رصد عسكري, الأخبار
حصري, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, رصد عسكري, الأخبار

مشاركة موسعة للشركات السعودية في "آيدكس أبو ظبي"

14:44 GMT 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمشاركة موسعة للشركات السعودية في آيدكس أبو ظبي 
مشاركة موسعة للشركات السعودية في آيدكس أبو ظبي  - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
شهد الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة واسعة من قبل كبرى الشركات الوطنية السعودية المتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، حيث تعرض أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة، مما يؤكد على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال توطين الصناعات العسكرية، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، يستعرض الجناح السعودي المشارك في معرض "آيدكس 2025" أحدث التقنيات الدفاعية المطورة محليا، في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، والعديد من المنتجات العسكرية، للتعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، والتي تبرز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمشاركة موسعة للشركات السعودية في آيدكس أبو ظبي 
مشاركة موسعة للشركات السعودية في آيدكس أبو ظبي  - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
مشاركة موسعة للشركات السعودية في آيدكس أبو ظبي 
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ويضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وعدداً من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية (MEPC)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، ومجموعة الخريف (AlKorayef Group)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (LIFE SHIELD)، وشركة إمعان الدولية (Emaan International)، وشركة قدرة الصناعية (QUDRA Industrial co)، بالإضافة إلى الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC).
معرضي أيدكس ونافدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
صفقات بـنحو 10 مليار درهم خلال يومين في "آيدكس ونافدكس 2025"
14:27 GMT
ويمثل الجناح السعودي فرصة كبيرة لإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات الصناعية العسكرية والتقنيات الدفاعية المتقدمة، ويسلط الضوء على دور الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتميزة في هذا القطاع، كما يتيح للزوار التعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية، ويساهم في فتح آفاق التعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامة.
وانطلقت، اليوم، أعمال الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025" والذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
"سبوتنيك" ترصد أنظمة يتم التحكم فيها عن بعد لتشغيل المدافع الرشاشة في "آيدكس-2025".. صور
10:56 GMT
وقد شارك معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، في انطلاقة أعمال الجناح السعودي، بحضور رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي، والسفير السعودي لدى دولة الأمارات العربية المتحدة سلطان بن عبد الله اللوحيان العنقري، وعدداً من المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار في القطاع.
وأكد معالي المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أهمية مشاركة المملكة في "آيدكس 2025 " كمنصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث التقنيات العسكرية، وبناء شراكات دولية تعزز قدرات المملكة الدفاعية والأمنية، مشيرًا إلى أن الجناح السعودي يمثل نافذة استراتيجية تؤكد التزام المملكة بتطوير قطاعها الدفاعي، وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة نحو توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
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