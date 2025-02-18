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صفقات بـنحو 10 مليار درهم خلال يومين في "آيدكس ونافدكس 2025"
صفقات بـنحو 10 مليار درهم خلال يومين في "آيدكس ونافدكس 2025"
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية في دولة الإمارات، عن إبرام 5 صفقات بقيمة إجمالية... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T14:27+0000
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وبذلك تبلغ الصفقات المبرمة خلال اليومين الأوليين للمعرضين 18 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9.77 مليار درهم. وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، اللذين يقامان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وبتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.وأضحت مهرة بلال الظاهري، بأن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس" في نسخة هذا العام بلغت 3 صفقات بقيمة 5.57 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "كالدس إيروسبيس" لشراء منظومة الحداة (المرحلة الأولى) بقيمة 3.76 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر بقيمة 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "دي تي إي سي إندستريز ليميتد" لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 مترا بقيمة 1.38مليار درهم.من جهته، قال محمد سيف الزعابي إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغ صفقتين بقيمة 213 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية وأعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع التعاقد مع شركة "أوغوستا ويستلاند أفيشن سيرفيسيز" الإيطالية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي وتوفير قطع غيار الطائرات بقيمة 181 مليون درهم.كما أكد ماجد أحمد الجابري، حرص مجلس التوازن على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المحلية والدولية في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن "آيدكس ونافدكس 2025" يمثلان منصة محورية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات.
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أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, حصري, رصد عسكري, أخبار العالم الآن
أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, حصري, رصد عسكري, أخبار العالم الآن

صفقات بـنحو 10 مليار درهم خلال يومين في "آيدكس ونافدكس 2025"

14:27 GMT 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرضي أيدكس ونافدكس 2025
معرضي أيدكس ونافدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية في دولة الإمارات، عن إبرام 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الثاني من أعمال معرضي "آيدكس ونافدكس 2025".
وبذلك تبلغ الصفقات المبرمة خلال اليومين الأوليين للمعرضين 18 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9.77 مليار درهم.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، اللذين يقامان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وبتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.
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وأضحت مهرة بلال الظاهري، بأن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس" في نسخة هذا العام بلغت 3 صفقات بقيمة 5.57 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "كالدس إيروسبيس" لشراء منظومة الحداة (المرحلة الأولى) بقيمة 3.76 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر بقيمة 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "دي تي إي سي إندستريز ليميتد" لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 مترا بقيمة 1.38مليار درهم.
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من جهته، قال محمد سيف الزعابي إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغ صفقتين بقيمة 213 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية وأعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع التعاقد مع شركة "أوغوستا ويستلاند أفيشن سيرفيسيز" الإيطالية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي وتوفير قطع غيار الطائرات بقيمة 181 مليون درهم.
كما أكد ماجد أحمد الجابري، حرص مجلس التوازن على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المحلية والدولية في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن "آيدكس ونافدكس 2025" يمثلان منصة محورية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات.
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