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انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
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https://sarabic.ae/20250218/سبوتنيك-ترصد-أنظمة-يتم-التحكم-فيها-عن-بعد-لتشغيل-المدافع-الرشاشة-في-آيدكس-2025-صور-1097913561.html
"سبوتنيك" ترصد أنظمة يتم التحكم فيها عن بعد لتشغيل المدافع الرشاشة في "آيدكس-2025".. صور
"سبوتنيك" ترصد أنظمة يتم التحكم فيها عن بعد لتشغيل المدافع الرشاشة في "آيدكس-2025".. صور
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" عرض مدافع رشاشة يمكن التحكم فيها عن بعد، وذلك في معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس- 2025"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أحمد اللبوقي، من شركة "إيه يو إس" الأسترالية، إنه يتم عرض نظام "آر - 500"، الذي يتم التحكم فيه عن بعد لتشغيل المدفع الرشاش "إم - 2" الأمريكي، وهو مزود بكاميرا نهارية وكاميرا ليلية يصل مداها إلى 4 كيلومترات لتحديد الأهداف بوضوح ومدى للكشف يصل لـ12 كيلومتر.وأشارت المهندسة وعد خالد، من ذات الشركة، إلى عرض منظومة أخرى للتحكم في الأسلحة وهي "آر-150"، التي يمكن تزويدها بمدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد.وتابعت المهندسة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه يمكن تركيب تلك المنظومة على جميع أنواع المركبات المدرعة، إضافة إلى تزويدها برادار مضاد للطائرات المسيرة، إضافة إلى كاميرا نهارية وكاميرا ليلية بمدى 13 كلم للكشف و4 كلم لتحديد الهدف بوضوح.كما أشارت إلى عرض منظومة أخرى تعرف بـ"آر-400" بوزن 400 كيلوغرام، وهي مصممة للعمل مع صواريخ "جافلين" في نفس الوقت، مع المدفع الرشاش المزدوج.وتشهد دورة عام 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" زيادة في عدد الشركات العارضة، لتصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
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"سبوتنيك" ترصد أنظمة يتم التحكم فيها عن بعد لتشغيل المدافع الرشاشة في "آيدكس-2025".. صور

10:56 GMT 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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رصدت عدسة "سبوتنيك" عرض مدافع رشاشة يمكن التحكم فيها عن بعد، وذلك في معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس- 2025"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 17 حتى 21 فبراير/ شباط الجاري.
وقال أحمد اللبوقي، من شركة "إيه يو إس" الأسترالية، إنه يتم عرض نظام "آر - 500"، الذي يتم التحكم فيه عن بعد لتشغيل المدفع الرشاش "إم - 2" الأمريكي، وهو مزود بكاميرا نهارية وكاميرا ليلية يصل مداها إلى 4 كيلومترات لتحديد الأهداف بوضوح ومدى للكشف يصل لـ12 كيلومتر.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأشارت المهندسة وعد خالد، من ذات الشركة، إلى عرض منظومة أخرى للتحكم في الأسلحة وهي "آر-150"، التي يمكن تزويدها بمدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتابعت المهندسة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه يمكن تركيب تلك المنظومة على جميع أنواع المركبات المدرعة، إضافة إلى تزويدها برادار مضاد للطائرات المسيرة، إضافة إلى كاميرا نهارية وكاميرا ليلية بمدى 13 كلم للكشف و4 كلم لتحديد الهدف بوضوح.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما أشارت إلى عرض منظومة أخرى تعرف بـ"آر-400" بوزن 400 كيلوغرام، وهي مصممة للعمل مع صواريخ "جافلين" في نفس الوقت، مع المدفع الرشاش المزدوج.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتشهد دورة عام 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" زيادة في عدد الشركات العارضة، لتصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
أنظمة للتحكم في الأسلحة عن بعد
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
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