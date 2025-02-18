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انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
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وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "آيدكس 2025".. صور
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "آيدكس 2025".. صور
سبوتنيك عربي
يعرض جناح وزارة الإنتاج الحربي المصرية أحدث الأسلحة المصرية الصنع، في معرض "آيدكس 2025"، الذي تستضيفه الإمارات، خلال الفترة من 17 حتى 21 فبراير/ شباط الجاري. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتشارك الوزارة بمدرعات وراجمات صواريخ حديثة، منها راجمات الصواريخ "رعد - 200" وناقلة الجند المدرعة المصرية الصنع، والمدرعة "سيناء - 200"، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتتميز راجمة الصواريخ "رعد - 200" بالعديد من المواصفات المميزة، خاصة بالنظر لكونها صناعة مصرية خالصة بنسبة 100 في المئة.يبلغ طول الراجمة 6.3 متر، وعرضها 2.8 متر، وارتفاعها 2.8 متر، ووزنها دون حمولة يصل إلى نحو 12.2 طن في حين تصل حمولتها 4.7 طن، ويتم تزويدها بمحرك بقوة 385 حصانًا، وتحمل قاذف صواريخ 122 مم.كما تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة على الطرق، و27 كيلومترا في الساعة في الطرق غير الممهدة.وتبلغ سرعة الإطلاق 20 صاروخًا في 12 ثانية، فيما يبلغ مدى عملها 400 كيلومتر، وتتميز بقدرة نوعية تبلغ 26.3 حصان/ طن دون حمولة.أيضا تتسع الراجمة لطاقم مكوّن من ثلاثة أفراد، وتتميز بمحرك موديل "HD12 ZLG-M" رباعي الأشواط.كما يتم التحكم داخليًا من الكابينة، في حين يعمل نظام الرماية بشكل أحادي أو بنظام الرشقات.مركبة "سينا - 200" متعددة المهام، مخصصة لنقل الجنود، مزودة بمحرك قدرة 385 حصانا، وهي بوزن 14 طناً، عرض 3 أمتار، طول 6 أمتار وارتفاع 1.88 متر، وتتسع لأربعة أفراد، بمن فيهم السائق والحكمدار، ويمكنها السير لمسافة 600 كيلومتر على الطرق الممهدة وغير الممهدة.ويضم جناح الوزارة الذخائر والصواريخ والمعدات الإلكترونية والطائرات ومنها الذخائر الجوية (عائلة حافظ)، وصواريخ المدفعية، وصواريخ جو / أرض، والنظام الصاروخي (فلاج)، والقاذف الرباعي، وصاروخ ستائر الدخان، واللغم الإلكتروني المطور المضاد للدبابات، والطابة الذكية للألغام الأرضية، وأنظمة نثر الألغام المضادة للدبابات، وأنظمة فاتح الثغرات في حقول الألغام، والقاذف الصاروخي والمقذوفات، والمركبة المدرعة "فهد" بطرازاتها المختلفة.كما تضم عربة نقل الوثائق المؤمنة، وعمرة وإصلاح محركات الطائرات والهليكوبترات، وطائرة التدريب "K8E" ومركز القيادة والسيطرة الآلية، ومحاكيات المراقبة الجوية، وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي، وجهاز الإعاقة ضد الطائرات الموجهة، وجهاز تأمين القاعات ضد الهاتف المحمول، وجهاز إعاقة لاسلكي تكتيكي، وجهاز تنصت اللاسلكي، ومنظومة اكتشاف ومجابهة الطائرات الموجهة دون طيار (حارس)، ومنصة آلية متعددة المهام، ومنصات الصواريخ.وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
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أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, مصر, أخبار مصر الآن, حصري
أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أيدكس 2025, مصر, أخبار مصر الآن, حصري

وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "آيدكس 2025".. صور

11:37 GMT 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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يعرض جناح وزارة الإنتاج الحربي المصرية أحدث الأسلحة المصرية الصنع، في معرض "آيدكس 2025"، الذي تستضيفه الإمارات، خلال الفترة من 17 حتى 21 فبراير/ شباط الجاري.
وتشارك الوزارة بمدرعات وراجمات صواريخ حديثة، منها راجمات الصواريخ "رعد - 200" وناقلة الجند المدرعة المصرية الصنع، والمدرعة "سيناء - 200"، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وتتميز راجمة الصواريخ "رعد - 200" بالعديد من المواصفات المميزة، خاصة بالنظر لكونها صناعة مصرية خالصة بنسبة 100 في المئة.
يبلغ طول الراجمة 6.3 متر، وعرضها 2.8 متر، وارتفاعها 2.8 متر، ووزنها دون حمولة يصل إلى نحو 12.2 طن في حين تصل حمولتها 4.7 طن، ويتم تزويدها بمحرك بقوة 385 حصانًا، وتحمل قاذف صواريخ 122 مم.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة على الطرق، و27 كيلومترا في الساعة في الطرق غير الممهدة.
وتبلغ سرعة الإطلاق 20 صاروخًا في 12 ثانية، فيما يبلغ مدى عملها 400 كيلومتر، وتتميز بقدرة نوعية تبلغ 26.3 حصان/ طن دون حمولة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
أيضا تتسع الراجمة لطاقم مكوّن من ثلاثة أفراد، وتتميز بمحرك موديل "HD12 ZLG-M" رباعي الأشواط.
كما يتم التحكم داخليًا من الكابينة، في حين يعمل نظام الرماية بشكل أحادي أو بنظام الرشقات.
مركبة "سينا - 200" متعددة المهام، مخصصة لنقل الجنود، مزودة بمحرك قدرة 385 حصانا، وهي بوزن 14 طناً، عرض 3 أمتار، طول 6 أمتار وارتفاع 1.88 متر، وتتسع لأربعة أفراد، بمن فيهم السائق والحكمدار، ويمكنها السير لمسافة 600 كيلومتر على الطرق الممهدة وغير الممهدة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ويضم جناح الوزارة الذخائر والصواريخ والمعدات الإلكترونية والطائرات ومنها الذخائر الجوية (عائلة حافظ)، وصواريخ المدفعية، وصواريخ جو / أرض، والنظام الصاروخي (فلاج)، والقاذف الرباعي، وصاروخ ستائر الدخان، واللغم الإلكتروني المطور المضاد للدبابات، والطابة الذكية للألغام الأرضية، وأنظمة نثر الألغام المضادة للدبابات، وأنظمة فاتح الثغرات في حقول الألغام، والقاذف الصاروخي والمقذوفات، والمركبة المدرعة "فهد" بطرازاتها المختلفة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما تضم عربة نقل الوثائق المؤمنة، وعمرة وإصلاح محركات الطائرات والهليكوبترات، وطائرة التدريب "K8E" ومركز القيادة والسيطرة الآلية، ومحاكيات المراقبة الجوية، وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي، وجهاز الإعاقة ضد الطائرات الموجهة، وجهاز تأمين القاعات ضد الهاتف المحمول، وجهاز إعاقة لاسلكي تكتيكي، وجهاز تنصت اللاسلكي، ومنظومة اكتشاف ومجابهة الطائرات الموجهة دون طيار (حارس)، ومنصة آلية متعددة المهام، ومنصات الصواريخ.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في أيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعرض أحدث أسلحتها في "أيدكس 2025"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.
كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.
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