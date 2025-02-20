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https://sarabic.ae/20250220/منصة-إطلاق-جديدة-تظهر-تفوق-الصناعات-الروسية-في-معرض-آيدكس-2025-1098000201.html
منصة إطلاق جديدة تظهر تفوق الصناعات الروسية في معرض "آيدكس 2025"
منصة إطلاق جديدة تظهر تفوق الصناعات الروسية في معرض "آيدكس 2025"
سبوتنيك عربي
يستعرض جناح روسيا في معرض "آيدكس 2025" المقام بأبو ظبي، منصة إطلاق 9p163m، ذات لوحة التحكم عن بعد، على منصة الإطلاق المحمولة لمنظومة صاروخية "م /د كورنيت". 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T12:42+0000
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وتعد المنصة مخصصة لتوفير الاستخدام القتالي لمنظومة صاروخية "كورنيت آي أم"، ضمن نظام تحكم عن بعد حيث تتمتع بمدى رمي 150- 5000 متر.كما تبلغ عدد منصات الإطلاق في آن معا بلوحة تحكم عن بعد 3، وكذلك المسافة من كل منصة الإطلاق إلى لوحة تحكم عن بعد حتى 100 متر.وحول مميزات الاستخدام، فإنه يتم تركيب الأجهزة الخاصة بلوحة تحكم عن بعد، على منصة الإطلاق المحمولة عن طريق العدية العيارية، بلا تعديل المنصة.كما يتوفر بها، الاكتشاف والتعرف والتوجيه الآلي عن طريق "جويستيك". وكذلك إمكانية رمي الصواريخ الموجهة في النظام اليدوي بواسطة عناصر تحكم منصة الإطلاق، بدون تفكيك أجزاء التثبيت.وبشأن مواصفات الاستخدام، فإن زوايا توجيه منصة الإطلاق يتم بواسطة لوحة تحكم عن بعد، ومنصة التوجيه المحمولة عموديا من 5 إلى 20+ درجة، أفقيا 360 درجة.كما أن المدة الزمنية المطلوبة لإعداد منصة الإطلاق للقتال مع حساب وقت تركيب طقم الأجهزة المعلقة الخاصة بلوحة تحكم عن بعد ومنصة إطلاق محمولة، لا يزيد عن 5.5 دقائق. بالإضافة إلى نطاق درجة حرارة للاستخدام المنظومة من -5 إلى +20 درجة. ويبلغ وزن منصة الإطلاق 26 كجم، ووزن لوحة التحكم عن بعد 15 كغ.ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023، لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sarabic.ae/20250220/استمرارا-للتفوق-طرازات-جديدة-من-المروحيات-الروسية-لإسعافات-الطوارئ-والشرطة-في-آيدكس-2025-1097994649.html
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حصري, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أيدكس 2025
حصري, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أيدكس 2025

منصة إطلاق جديدة تظهر تفوق الصناعات الروسية في معرض "آيدكس 2025"

12:42 GMT 20.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمنصة إطلاق روسية جديدة
منصة إطلاق روسية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
يستعرض جناح روسيا في معرض "آيدكس 2025" المقام بأبو ظبي، منصة إطلاق 9p163m، ذات لوحة التحكم عن بعد، على منصة الإطلاق المحمولة لمنظومة صاروخية "م /د كورنيت".
وتعد المنصة مخصصة لتوفير الاستخدام القتالي لمنظومة صاروخية "كورنيت آي أم"، ضمن نظام تحكم عن بعد حيث تتمتع بمدى رمي 150- 5000 متر.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمنصة إطلاق روسية جديدة
منصة إطلاق روسية جديدة - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمنصة إطلاق روسية جديدة
منصة إطلاق روسية جديدة - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمنصة إطلاق روسية جديدة
منصة إطلاق روسية جديدة - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمنصة إطلاق روسية جديدة
منصة إطلاق روسية جديدة - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمنصة إطلاق روسية جديدة
منصة إطلاق روسية جديدة - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمنصة إطلاق روسية جديدة
منصة إطلاق روسية جديدة - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
1/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
2/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
3/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
4/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
5/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
6/6
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
منصة إطلاق روسية جديدة
كما تبلغ عدد منصات الإطلاق في آن معا بلوحة تحكم عن بعد 3، وكذلك المسافة من كل منصة الإطلاق إلى لوحة تحكم عن بعد حتى 100 متر.
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
استمرارا للتفوق... طرازات جديدة من المروحيات الروسية لإسعافات الطوارئ والشرطة في "آيدكس 2025"
12:25 GMT
وحول مميزات الاستخدام، فإنه يتم تركيب الأجهزة الخاصة بلوحة تحكم عن بعد، على منصة الإطلاق المحمولة عن طريق العدية العيارية، بلا تعديل المنصة.
كما يتوفر بها، الاكتشاف والتعرف والتوجيه الآلي عن طريق "جويستيك". وكذلك إمكانية رمي الصواريخ الموجهة في النظام اليدوي بواسطة عناصر تحكم منصة الإطلاق، بدون تفكيك أجزاء التثبيت.
وبشأن مواصفات الاستخدام، فإن زوايا توجيه منصة الإطلاق يتم بواسطة لوحة تحكم عن بعد، ومنصة التوجيه المحمولة عموديا من 5 إلى 20+ درجة، أفقيا 360 درجة.
كما أن المدة الزمنية المطلوبة لإعداد منصة الإطلاق للقتال مع حساب وقت تركيب طقم الأجهزة المعلقة الخاصة بلوحة تحكم عن بعد ومنصة إطلاق محمولة، لا يزيد عن 5.5 دقائق. بالإضافة إلى نطاق درجة حرارة للاستخدام المنظومة من -5 إلى +20 درجة. ويبلغ وزن منصة الإطلاق 26 كجم، ووزن لوحة التحكم عن بعد 15 كغ.
ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023، لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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