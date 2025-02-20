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استمرارا للتفوق... طرازات جديدة من المروحيات الروسية لإسعافات الطوارئ والشرطة في "آيدكس 2025"
استمرارا للتفوق... طرازات جديدة من المروحيات الروسية لإسعافات الطوارئ والشرطة في "آيدكس 2025"
سبوتنيك عربي
خلال مشاركتها المتميزة التي جذبت أنظار زائري معرضي "ٱيدكس ونافدكس 2025" في أبو ظبي، كشفت روسيا أيضا عن طرازين متطورين من مروحيات Ansat، أحدهما مخصص للشرطة... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها تصميمها الخاص الذي يساعد في تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.ويصل الحد الأقصى لوزن الإقلاع في المروحية من طراز Ansat المخصص للأغراض الطبية إلى 3600 كغم وتتجاوز حمولتها الداخلية والخارجية 2000 كغم، وسرعتها القصوى 275 كم/ساعة وسرعة الانطلاق 220 كم/ساعة.كما تستخدم نسخة أخرى من الطراز نفسه في الأجهزة الشرطية نظرا لقدرتها الكبيرة على تحمل المشاق وسهولة تحويلها وتشكيلها وفقا للمتطلبات، ما يعني دخول هذا الطراز من المروحيات في غالبية المجالات التي يتم الاحتياج إليها.ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023، لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sarabic.ae/20250220/روسيا-تعيد-تشكيل-الاستراتيجيات-العسكرية-العالمية-بعد-كشفها-عن-صاروخ-موجه-جديد-في-آيدكس-1097988798.html
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حصري, سلاح روسيا, روسيا, الأخبار, أيدكس 2025, أخبار العالم الآن, العالم
حصري, سلاح روسيا, روسيا, الأخبار, أيدكس 2025, أخبار العالم الآن, العالم

استمرارا للتفوق... طرازات جديدة من المروحيات الروسية لإسعافات الطوارئ والشرطة في "آيدكس 2025"

12:25 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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خلال مشاركتها المتميزة التي جذبت أنظار زائري معرضي "ٱيدكس ونافدكس 2025" في أبو ظبي، كشفت روسيا أيضا عن طرازين متطورين من مروحيات Ansat، أحدهما مخصص للشرطة والآخر لعمليات الإسعاف الجوي السريع.
وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها تصميمها الخاص الذي يساعد في تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
1/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
2/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
3/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
4/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
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© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
6/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
7/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
8/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة
ويصل الحد الأقصى لوزن الإقلاع في المروحية من طراز Ansat المخصص للأغراض الطبية إلى 3600 كغم وتتجاوز حمولتها الداخلية والخارجية 2000 كغم، وسرعتها القصوى 275 كم/ساعة وسرعة الانطلاق 220 كم/ساعة.
الصاروخ الروسي الموجه إكس يواف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
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كما تستخدم نسخة أخرى من الطراز نفسه في الأجهزة الشرطية نظرا لقدرتها الكبيرة على تحمل المشاق وسهولة تحويلها وتشكيلها وفقا للمتطلبات، ما يعني دخول هذا الطراز من المروحيات في غالبية المجالات التي يتم الاحتياج إليها.
ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023، لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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