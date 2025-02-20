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روسيا تعيد تشكيل الاستراتيجيات العسكرية العالمية بعد كشفها عن صاروخ موجه جديد في "آيدكس"
روسيا تعيد تشكيل الاستراتيجيات العسكرية العالمية بعد كشفها عن صاروخ موجه جديد في "آيدكس"
سبوتنيك عربي
قدمت روسيا من خلال جناحها في معرض "آيدكس أبو ظبي 2025" العديد من التقنيات التسليحية الدفاعية الفريدة والتي لاقت استحسانا كبيرا من جانب الزوار والمشاركين. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T11:42+0000
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ومن بين تلك المعروضات الصاروخ "X-UAV" جو - أرض الموجّه، الذي قدمته روسيا رسميا خلال فعاليات المعرض.يعد الصاروخ X-UAV وهو سلاح جو- أرض مخصص لتدمير الأهداف والمواقع الأرضية المنفردة والخفيفة والصغيرة الأبعاد والثابتة أو البطيئة الحركة، بجانب الأهداف السطحية المائية القليلة الحمولة في المناطق الساحلية.الصاروخ مصمم للإطلاق عن بعد من طائرات دون طيار وطائرات هليكوبتر، مما يوفر قدرات على توجيه ضربات مستقلة ودقيقة ضد الأهداف الجوية والبرية سواء في الليل أو النهار وفي الظروف الجوية البسيطة إلى المحدودة الصعوبة.يشكل الصاروخ جزءا من التحول الاستراتيجي في الأسلحة الحديثة، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي والمركبات الجوية غير المأهولة دورًا متزايدًا في العمليات العسكرية، وهو متوافق مع منصات جوية مختلفة، بما في ذلك طائرات Orion و Forpost دون طيار، بالإضافة إلى مروحية الهجوم Ka-52M.وتعزز قدرة الصاروخ على التعامل مع التهديدات المحمولة جوا، القدرات الدفاعية والهجومية للطائرات دون طيار الروسية، من خلال التكامل مع الأنظمة غير المأهولة، ويتيح ضربات دقيقة ضد الأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة مع قدرته أيضًا على التعامل مع الوحدات الأرضية المدرعة الخفيفة أو غير المحمية.يبلغ وزن الصاروخ دون حاوية 32 كغم و42 كغم عند تكوينها بالكامل، ويستخدم نظام توجيه شعاع الليزر المنعكس، مما يضمن الدقة حتى في ظروف القتال الصعبة ويبلغ مداه التشغيلي بين 2 و8 كيلومترات، مع ارتفاع إطلاق أقصى يبلغ 4000 متر وزاوية اشتباك ±10 درجات، توفر تلك الخصائص مرونة تشغيلية، مما يسمح باعتراض التهديدات الجوية أو الاشتباك مع الأهداف الأرضية حسب الحاجة.يتميز الصاروخ برأس حربي قابل للتبديل، مما يسمح بالتكيف مع متطلبات المهمة المختلفة ويشمل رأسا حربيا شديد الانفجار (HEF) يزن 6 كغم مصمما لإلحاق أضرار جسيمة بالأهداف الجوية ومتغير حراري يزن 3.2 كغم فعال ضد المواقع المحصنة أو تجمعات الأفراد، تسمح هذه الوحدات النمطية بضربات محسنة بناء على الاحتياجات التشغيلية.كما يعد الصاروخ الأول من نوعه لعمليات إطلاق الصواريخ من الطائرات دون طيار، مما يسلط الضوء على الدور المتزايد للذخائر المستقلة في الصراعات المعاصرة كما تعمل قدرته على الطيران على توسيع دوره في ساحة المعركة، ويوفر وسيلة فعالة لمواجهة التهديدات المحمولة جوا مع الحفاظ على إمكانية الضرب ضد الأهداف الأرضية.ويعد من الأسلحة الدقيقة للطائرات دون طيار والمروحيات، يعكس الاستخدام المتزايد لمثل هذه الأنظمة اتجاهًا أوسع في العقيدة العسكرية، حيث أصبحت الأسلحة التي يتم تشغيلها عن بعد عنصر مركزي، ودمج الصواريخ جو-جو وجو-أرض على منصات غير مأهولة يغير بشكل كبير الاشتباكات الجوية والبرية، مما يوفر للقوات المسلحة خيارات ضربة أكثر تفاعلية واستقلالية.يمثل الكشف عن X-UAV في IDEX 2025 خطوة في تطور الصواريخ الموجهة، حيث تستمر التكنولوجيا والأتمتة في تشكيل الاستراتيجيات العسكرية الحديثة.
https://sarabic.ae/20250219/منظومات-دفاع-جوي-وصواريخ-متطورة-بالجناح-الروسي-في-آيدكس-صور-1097967191.html
https://sarabic.ae/20250219/روسيا-تكشف-عن-مروحية-إطفاء-حرائق-متطورة-في-معرض-آيدكس-2025-صور-1097955285.html
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حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أيدكس 2025
حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أيدكس 2025

روسيا تعيد تشكيل الاستراتيجيات العسكرية العالمية بعد كشفها عن صاروخ موجه جديد في "آيدكس"

11:42 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 12:04 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الصاروخ الروسي الموجه "إكس يواف"
الصاروخ الروسي الموجه إكس يواف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
قدمت روسيا من خلال جناحها في معرض "آيدكس أبو ظبي 2025" العديد من التقنيات التسليحية الدفاعية الفريدة والتي لاقت استحسانا كبيرا من جانب الزوار والمشاركين.
ومن بين تلك المعروضات الصاروخ "X-UAV" جو - أرض الموجّه، الذي قدمته روسيا رسميا خلال فعاليات المعرض.
يعد الصاروخ X-UAV وهو سلاح جو- أرض مخصص لتدمير الأهداف والمواقع الأرضية المنفردة والخفيفة والصغيرة الأبعاد والثابتة أو البطيئة الحركة، بجانب الأهداف السطحية المائية القليلة الحمولة في المناطق الساحلية.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

الصاروخ الروسي الموجه &quot;X-UAV&quot; - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

الصاروخ الروسي الموجه &quot;X-UAV&quot; - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

الصاروخ الروسي الموجه &quot;X-UAV&quot; - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

1/3
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

2/3
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

3/3
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الصاروخ الروسي الموجه "X-UAV"

الصاروخ مصمم للإطلاق عن بعد من طائرات دون طيار وطائرات هليكوبتر، مما يوفر قدرات على توجيه ضربات مستقلة ودقيقة ضد الأهداف الجوية والبرية سواء في الليل أو النهار وفي الظروف الجوية البسيطة إلى المحدودة الصعوبة.
يشكل الصاروخ جزءا من التحول الاستراتيجي في الأسلحة الحديثة، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي والمركبات الجوية غير المأهولة دورًا متزايدًا في العمليات العسكرية، وهو متوافق مع منصات جوية مختلفة، بما في ذلك طائرات Orion و Forpost دون طيار، بالإضافة إلى مروحية الهجوم Ka-52M.
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في آيدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"... صور
أمس, 15:56 GMT
وتعزز قدرة الصاروخ على التعامل مع التهديدات المحمولة جوا، القدرات الدفاعية والهجومية للطائرات دون طيار الروسية، من خلال التكامل مع الأنظمة غير المأهولة، ويتيح ضربات دقيقة ضد الأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة مع قدرته أيضًا على التعامل مع الوحدات الأرضية المدرعة الخفيفة أو غير المحمية.
يبلغ وزن الصاروخ دون حاوية 32 كغم و42 كغم عند تكوينها بالكامل، ويستخدم نظام توجيه شعاع الليزر المنعكس، مما يضمن الدقة حتى في ظروف القتال الصعبة ويبلغ مداه التشغيلي بين 2 و8 كيلومترات، مع ارتفاع إطلاق أقصى يبلغ 4000 متر وزاوية اشتباك ±10 درجات، توفر تلك الخصائص مرونة تشغيلية، مما يسمح باعتراض التهديدات الجوية أو الاشتباك مع الأهداف الأرضية حسب الحاجة.
يتميز الصاروخ برأس حربي قابل للتبديل، مما يسمح بالتكيف مع متطلبات المهمة المختلفة ويشمل رأسا حربيا شديد الانفجار (HEF) يزن 6 كغم مصمما لإلحاق أضرار جسيمة بالأهداف الجوية ومتغير حراري يزن 3.2 كغم فعال ضد المواقع المحصنة أو تجمعات الأفراد، تسمح هذه الوحدات النمطية بضربات محسنة بناء على الاحتياجات التشغيلية.
كما يعد الصاروخ الأول من نوعه لعمليات إطلاق الصواريخ من الطائرات دون طيار، مما يسلط الضوء على الدور المتزايد للذخائر المستقلة في الصراعات المعاصرة كما تعمل قدرته على الطيران على توسيع دوره في ساحة المعركة، ويوفر وسيلة فعالة لمواجهة التهديدات المحمولة جوا مع الحفاظ على إمكانية الضرب ضد الأهداف الأرضية.
كا-32 أ11إم.. مروحية روسية متطورة لمكافحة الحرائق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
روسيا تكشف عن مروحية إطفاء حرائق متطورة في معرض "آيدكس 2025"... صور
أمس, 11:55 GMT
ويعد من الأسلحة الدقيقة للطائرات دون طيار والمروحيات، يعكس الاستخدام المتزايد لمثل هذه الأنظمة اتجاهًا أوسع في العقيدة العسكرية، حيث أصبحت الأسلحة التي يتم تشغيلها عن بعد عنصر مركزي، ودمج الصواريخ جو-جو وجو-أرض على منصات غير مأهولة يغير بشكل كبير الاشتباكات الجوية والبرية، مما يوفر للقوات المسلحة خيارات ضربة أكثر تفاعلية واستقلالية.
يمثل الكشف عن X-UAV في IDEX 2025 خطوة في تطور الصواريخ الموجهة، حيث تستمر التكنولوجيا والأتمتة في تشكيل الاستراتيجيات العسكرية الحديثة.
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