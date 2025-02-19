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المسيرات الروسية في "آيدكس 2025" أبوظبي... تكنولوجيا حديثة وقدرة فائقة.. صور
المسيرات الروسية في "آيدكس 2025" أبوظبي... تكنولوجيا حديثة وقدرة فائقة.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة كلاشنيكوف عن طائرات دون طيار جديدة من طراز "KUB"، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس 2025" في أبو ظبي. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتم تصميم نظام "KUB-2-E" الخفيف للاشتباك مع الجنود والمعدات العسكرية غير المدرعة، بينما يمتلك نظام الفئة المتوسطة مجموعة واسعة من الاستخدامات.وصمم الشركة هذا النظام للاشتباك مع أفراد العدو، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومنصات طائرات الهليكوبتر، وكذلك المركبات غير المدرعة والمدرعة الخفيفة.أما طائرات "GLM" فتتميز بقدرة عالية على المناورة ومجهزة بأنظمة بصرية متقدمة تسمح الأنظمة للمشغلين بتوجيه الذخيرة بدقة إلى الهدف، حتى لو كانت تتحرك.كما يمكن استخدامها ليلاً أو نهارًا في طقس مناسب أو مليء بالتحديات، وفي البيئات المليئة بالدخان، مع هبوب رياح بالقرب من الأرض تصل سرعتها إلى 15 مترًا في الثانية، وفي المناطق ذات التداخل السلبي والإيجابي، وفي درجات حرارة تتراوح من - 40 درجة مئوية إلى + 50 درجة مئوية بالقرب من الأرض.وتشهد دورة عام 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 مترمربع.
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رصد عسكري, حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أيدكس 2025
رصد عسكري, حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أيدكس 2025

المسيرات الروسية في "آيدكس 2025" أبوظبي... تكنولوجيا حديثة وقدرة فائقة.. صور

11:43 GMT 19.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمسيرات الروسية في "أيدكس 2025" أبوظبي
المسيرات الروسية في أيدكس 2025 أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
أعلنت شركة كلاشنيكوف عن طائرات دون طيار جديدة من طراز "KUB"، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس 2025" في أبو ظبي.
وتم تصميم نظام "KUB-2-E" الخفيف للاشتباك مع الجنود والمعدات العسكرية غير المدرعة، بينما يمتلك نظام الفئة المتوسطة مجموعة واسعة من الاستخدامات.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمسيرات الروسية في "أيدكس 2025" أبوظبي
المسيرات الروسية في أيدكس 2025 أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
المسيرات الروسية في "أيدكس 2025" أبوظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وصمم الشركة هذا النظام للاشتباك مع أفراد العدو، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومنصات طائرات الهليكوبتر، وكذلك المركبات غير المدرعة والمدرعة الخفيفة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمسيرات الروسية في "أيدكس 2025" أبوظبي
المسيرات الروسية في أيدكس 2025 أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
المسيرات الروسية في "أيدكس 2025" أبوظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
أما طائرات "GLM" فتتميز بقدرة عالية على المناورة ومجهزة بأنظمة بصرية متقدمة تسمح الأنظمة للمشغلين بتوجيه الذخيرة بدقة إلى الهدف، حتى لو كانت تتحرك.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمسيرات الروسية في "أيدكس 2025" أبوظبي
المسيرات الروسية في أيدكس 2025 أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
المسيرات الروسية في "أيدكس 2025" أبوظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما يمكن استخدامها ليلاً أو نهارًا في طقس مناسب أو مليء بالتحديات، وفي البيئات المليئة بالدخان، مع هبوب رياح بالقرب من الأرض تصل سرعتها إلى 15 مترًا في الثانية، وفي المناطق ذات التداخل السلبي والإيجابي، وفي درجات حرارة تتراوح من - 40 درجة مئوية إلى + 50 درجة مئوية بالقرب من الأرض.
وتشهد دورة عام 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 مترمربع.
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