https://sarabic.ae/20250219/مدفع-لوتس-الروسي-ضمن-آيدكس-أبو-ظبي-أول-ظهور-في-معرض-الدفاع-الدولي-1097965521.html
مدفع "لوتس" الروسي ضمن "آيدكس" أبو ظبي… أول ظهور في معرض الدفاع الدولي
مدفع "لوتس" الروسي ضمن "آيدكس" أبو ظبي… أول ظهور في معرض الدفاع الدولي
سبوتنيك عربي
ضمن جناح الأسلحة الروسية الحديثة والمتطورة في معرض آيدكس أبو ظبي، يعرض مدفع "لوتس" ذاتي الحركة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T15:43+0000
2025-02-19T15:43+0000
2025-02-19T15:43+0000
أيدكس 2025
روسيا
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وكانت شركة "كلاشينكوف" الروسية أعلنت في وقت سابق أنها أجرت اختبارات ناجحة على مدافع "لوتس" ذاتية الحركة خلال العملية العسكرية الخاصة.يثبّت مدفع "لوتس" على هيكل معدل عن هياكل مدرعات "BMD-4M"، ويمكنه الحركة بسرعة تصل إلى 70 كم/ساعة، وقطع 500 كم في كل مهمة، وسبطانته من عيار 120 ملم يمكنها إطلاق النار لمسافة تصل إلى 13 كم، وجهّزت عربته المجنزرة بمحرك بقوة 450 حصانا.وفي وقت سابق، كشفت شركة "مروحيات روسيا"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، عن أحدث طراز من مروحيات إطفاء الحرائق "كا-32 أ11إم"، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" المقام في أبوظبي.تتميز "كا-32 أ11إم" بتصميم دوارات محورية يمنحها استقرارا فائقا أثناء الطيران، مما يجعلها مثالية لمهام مكافحة الحرائق في المناطق الحضرية المكتظة. وتستطيع المروحية حمل 4000 لتر من المياه و400 لتر من رغوة الإطفاء في رحلة واحدة، مما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة للحرائق.إلى جانب "كا-32 أ11إم"، تعرض شركة "مروحيات روسيا" نماذج أخرى، مثل:ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.
https://sarabic.ae/20250219/في-مشاركتها-الأولى-قطر-تستعرض-أحدث-تقنياتها-في-معرض-آيدكس-2025-1097960667.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, حصري, الأخبار
أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, حصري, الأخبار
مدفع "لوتس" الروسي ضمن "آيدكس" أبو ظبي… أول ظهور في معرض الدفاع الدولي
حصري
ضمن جناح الأسلحة الروسية الحديثة والمتطورة في معرض آيدكس أبو ظبي، يعرض مدفع "لوتس" ذاتي الحركة.
وكانت شركة "كلاشينكوف" الروسية أعلنت في وقت سابق أنها أجرت اختبارات ناجحة على مدافع "لوتس" ذاتية الحركة خلال العملية العسكرية الخاصة.
يثبّت مدفع "لوتس" على هيكل معدل عن هياكل مدرعات "BMD-4M"، ويمكنه الحركة بسرعة تصل إلى 70 كم/ساعة، وقطع 500 كم في كل مهمة، وسبطانته من عيار 120 ملم يمكنها إطلاق النار لمسافة تصل إلى 13 كم، وجهّزت عربته المجنزرة بمحرك بقوة 450 حصانا.
وفي وقت سابق، كشفت شركة "مروحيات روسيا
"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، عن أحدث طراز من مروحيات إطفاء الحرائق "كا-32 أ11إم"، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" المقام في أبوظبي.
تتميز "كا-32 أ11إم" بتصميم دوارات محورية يمنحها استقرارا فائقا أثناء الطيران، مما يجعلها مثالية لمهام مكافحة الحرائق في المناطق الحضرية المكتظة. وتستطيع المروحية حمل 4000 لتر من المياه و400 لتر من رغوة الإطفاء في رحلة واحدة، مما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة للحرائق.
إلى جانب "كا-32 أ11إم"، تعرض شركة "مروحيات روسيا" نماذج أخرى، مثل:
"مي-38"، المعروفة بمقصورتها الفاخرة.
"أنسات"، التي تأتي بنسختين: مروحية إسعاف وأخرى مخصصة للشرطة.
ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.