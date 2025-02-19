https://sarabic.ae/20250219/روسيا-تكشف-عن-مروحية-إطفاء-حرائق-متطورة-في-معرض-آيدكس-2025-صور-1097955285.html
روسيا تكشف عن مروحية إطفاء حرائق متطورة في معرض "آيدكس 2025"... صور
روسيا تكشف عن مروحية إطفاء حرائق متطورة في معرض "آيدكس 2025"... صور
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "مروحيات روسيا"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، عن أحدث طراز من مروحيات إطفاء الحرائق "كا-32 أ11إم"، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T11:55+0000
2025-02-19T11:55+0000
2025-02-19T11:55+0000
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تصميم متطور وكفاءة عاليةتتميز "كا-32 أ11إم" بتصميم دوارات محورية يمنحها استقرارا فائقا أثناء الطيران، مما يجعلها مثالية لمهام مكافحة الحرائق في المناطق الحضرية المكتظة. وتستطيع المروحية حمل 4000 لتر من المياه و400 لتر من رغوة الإطفاء في رحلة واحدة، مما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة للحرائق.وتعد هذه النسخة المطوّرة امتدادا لسلسلة "كا-32" التي أثبتت فعاليتها في أكثر من 20 دولة حول العالم، حيث تستخدم على نطاق واسع في مكافحة الحرائق بفضل دقتها وقدرتها على التحليق أمام النيران حتى في ظل التيارات الهوائية المتصاعدة بين المباني.اهتمام عالمي وإمكانات تصديريةوحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، قال فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام "روستيخ"، إن "المروحية فعالة بشكل خاص في مكافحة الحرائق داخل المدن، وخاصة في ناطحات السحاب، حيث يصعب وصول فرق الإطفاء التقليدية، بفضل تصميمها الفريد، تستطيع التحليق بثبات أمام الحرائق، مما يعزز كفاءة عمليات الإطفاء".تقنيات متقدمة لمهام الإطفاءتم تجهيز النسخة الحديثة من "كا-32 أ11إم" بـ "قمرة قيادة زجاجية" تتضمن نظام ملاحة رقمي متطور، بالإضافة إلى نظام إطفاء حرائق روسي متقدم "أس بي -32" ومحركات جديدة من طراز "في كا -2500" المزودة بنظام تحكم رقمي، مما يعزز من قوة المروحية وكفاءتها التشغيلية.مشاركة روسية واسعة في "آيدكس 2025"إلى جانب "كا-32 أ11إم"، تعرض شركة "مروحيات روسيا" نماذج أخرى، مثل:ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.
https://sarabic.ae/20250219/المسيرات-الروسية-في-آيدكس-2025-أبوظبي-تكنولوجيا-حديثة-وقدرة-فائقة-صور-1097954330.html
https://sarabic.ae/20250218/عدسة-سبوتنيك-ترصد-معروضات-الجناح-الروسي-ومنظومات-الدفاع-الجوي-المتطورة-في-آيدكس-2025-1097902275.html
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حصري, أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا تكشف عن مروحية إطفاء حرائق متطورة في معرض "آيدكس 2025"... صور
حصري
كشفت شركة "مروحيات روسيا"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، عن أحدث طراز من مروحيات إطفاء الحرائق "كا-32 أ11إم"، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" المقام في أبوظبي.
تتميز "كا-32 أ11إم" بتصميم دوارات محورية يمنحها استقرارا فائقا أثناء الطيران، مما يجعلها مثالية لمهام مكافحة الحرائق في المناطق الحضرية المكتظة. وتستطيع المروحية حمل 4000 لتر من المياه و400 لتر من رغوة الإطفاء في رحلة واحدة، مما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة للحرائق.
وتعد هذه النسخة المطوّرة امتدادا لسلسلة "كا-32" التي أثبتت فعاليتها في أكثر من 20 دولة حول العالم، حيث تستخدم على نطاق واسع في مكافحة الحرائق بفضل دقتها وقدرتها على التحليق أمام النيران حتى في ظل التيارات الهوائية المتصاعدة بين المباني.
اهتمام عالمي وإمكانات تصديرية
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك
"، قال فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام "روستيخ"، إن "المروحية فعالة بشكل خاص في مكافحة الحرائق داخل المدن، وخاصة في ناطحات السحاب، حيث يصعب وصول فرق الإطفاء التقليدية، بفضل تصميمها الفريد، تستطيع التحليق بثبات أمام الحرائق، مما يعزز كفاءة عمليات الإطفاء".
وأضاف أن النسخة الجديدة "كا-32 أ11إم" تحظى باهتمام كبير من المشغلين الدوليين، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل 190 مروحية من هذا النوع تعمل في 20 دولة، مما يعكس شهرتها العالمية.
تقنيات متقدمة لمهام الإطفاء
تم تجهيز النسخة الحديثة من "كا-32 أ11إم" بـ "قمرة قيادة زجاجية" تتضمن نظام ملاحة رقمي متطور، بالإضافة إلى نظام إطفاء حرائق روسي متقدم "أس بي -32" ومحركات جديدة من طراز "في كا -2500" المزودة بنظام تحكم رقمي، مما يعزز من قوة المروحية وكفاءتها التشغيلية.
مشاركة روسية واسعة في "آيدكس 2025"
إلى جانب "كا-32 أ11إم"، تعرض شركة "مروحيات روسيا" نماذج أخرى، مثل:
"مي-38"، المعروفة بمقصورتها الفاخرة.
"أنسات"، التي تأتي بنسختين: مروحية إسعاف وأخرى مخصصة للشرطة.
ويشارك في "آيدكس 2025"، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط في أبوظبي، العديد من الشركات الروسية الرائدة مثل "روس أوبورون إكسبورت"، "كلاشنيكوف"، "أورال فاغون زافود"، وغيرها، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.