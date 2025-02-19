https://sarabic.ae/20250219/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-جمهورية-القرم-1097975296.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T22:30+0000
2025-02-19T22:30+0000
2025-02-19T22:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "بين الساعة 22:25 و23:10 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241120/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-بالوسائل-العسكرية-1095019219.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "بين الساعة 22:25 و23:10 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم".
20 نوفمبر 2024, 19:43 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.